Ethel Vázquez, un año después del derrumbe del viaducto de la A-6: «É imposible que esté reconstruido todo no 2024»

Óscar Cela

Este miércoles 7 de junio hace un año que se derrumbó un tramo del viaducto de la A-6 en la entrada de Galicia. La conselleira de Infraestructuras de la Xunta, Ethel Vázquez, se trasladó hasta la localidad de O Castro para comprobar el avance de las obras de reconstrucción. No fue optimista: «Vemos imposible a reconstrución do viaducto sentido Madrid para finais do 2023».

Vázquez volvió a recordar la negativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a construir los dos viaductos de manera simultánea con una declaración de emergencia. Defendió que tras esta decisión «é imposible que esté reconstruido todo no ano 2024». En este sentido, la Xunta pidió al Gobierno central que «recapacite e mude a súa decisión para evitar un novo agravio e un dano irreparable aos galegos. Do contrario a teimosía do Goberno de España abocará a que os galegos sigan a ter durante moitos anos unicamente media autovía, demorando a solución definitiva quizais ata 2028», dijo.

La conselleira declaró que la Xunta considera tremendamente complicado que el viaducto sentido Madrid esté reconstruido y en servicio a finales del 2023, el plazo establecido por el Ministerio de Transportes. «Xa deberían ter levantadas as primeiras pilas, debería haber máis movemento de obra»; defendió.

Estado actual de las obras de reconstrucción del viaducto de la A-6 Óscar Cela

También le parece imposible que la vía dirección A Coruña esté en funcionamiento en el 2024. «A situación que estamos a ver das obras, preocupa», sentenció.

Mientras la infraestructura continúa en obras, Ethel Vázquez denunció la «falta de un desvió alternativo eficaz e seguro». Recordó que el desvío de tráfico hacia la carretera nacional está provocando accidentes de forma consecutiva en Pedrafita do Cebreiro. Especialmente de vehículos pesados.

Hace menos de dos semanas, un accidente entre dos camiones bloqueó la entrada de Galicia por la N-6 durante dos horas, creando atascos kilométricos. En marzo, otro camión se quedaba colgado por una pendiente en la subida hacia Pedrafita. «Vai vir o inverno e a situación viase agravar», alertó Vázquez.

Nuevo corte en la A-6: las obras en el viaducto de Trabadelo obligarán a desviar el tráfico en sentido Madrid suso varela

La conselleira estuvo acompañada de varios cargos del PP en la provincia de Lugo, así como de representantes del sector de transportes. «Esta situación da arteria de comunicación de Galicia está causando enormes problemas ao sector de mercadorías e loxístico. Afecta a súa competitividade», denunció.