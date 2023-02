O PP da provincia de Lugo renova nun 40% os cabezas de lista de cara ás eleccións municipais

CEDIDA

Os candidatos e candidatas do PP á alcaldía dos concellos lucenses participaron este sábado en Santiago de Compostela no acto de presentación dos cabeza de lista de toda Galicia, ao que asistiron o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente do PPdeG, Alfonso Rueda, entre outros dirixentes.

Deste xeito, o Partido Popular da provincia de Lugo anunciou que renova os cabeza de lista de cara ás vindeiras eleccións municipais do 28 de maio en 27 concellos lucenses con respecto aos candidatos do 2019. Isto supón unha renovación dun 40% (40,9%) do total das candidaturas nos 66 concellos con lista pechada.No caso de Negueira de Muñiz, a lista é aberta ao tratarse dun municipio con menos de 250 habitantes.

A renovación de candidatos á alcaldía inclúe a incorporación de máis xente xove, xa que 15 dos novos cabeza de lista teñen menos de 45 anos. É o caso de Nicole Grueira, a xestora do PP de Pol e candidata, a primeira da historia do Partido Popular que veu ao mundo no século XXI, que foi ademais a encargada de representar á provincia de Lugo durante este acto de presentación dos candidatos populares.

Un 85% máis de candidatas mulleres

Ademais, tamén contarán cun maior número de mulleres á fronte das candidaturas populares, con 7 concellos nos que cambia a persoa que encabezará a lista popular por mulleres.

De feito, serán un total de 13 as candidatas ás eleccións municipais do vindeiro 28 de maio na provincia fronte ás 7 do 2019, é dicir, un 85% máis.

Os populares, que ostentan a alcaldía en 31 concellos, volven presentar como candidatos aos alcaldes e alcaldesas, excepto no caso de Quiroga, onde o rexedor xa anunciara a súa decisión de non repetir tras rematar o actual mandato.

Polo tanto, 30 dos alcaldes e alcaldesas do Partido Popular na provincia lucense optan a un novo mandato. Algúns deles como Miguel González, Manolo Otero ou Pablo Rivas será a primeira vez que encabecen a candidatura nos Concellos de Baralla, Mondoñedo e Portomarín, respectivamente.

Desta forma, os candidatos do PP á alcaldía dos concellos de Lugo son os seguintes: