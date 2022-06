Carlos Castro

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se trasladará hoy hasta el viaducto de O Castro de la A-6, que ayer sufrió el segundo derrumbe en nueve días. La representante del Gobierno acudirá al puente de la entrada a Galicia para analizar lo sucedido y reunirse con los técnicos del Ministerio que trabajan en la zona. Su visita la anunció esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que declaró que la situación de la infraestructura es «grave y muy inestable». Es la primera visita de la ministra a la zona y llega tras las críticas de la Xunta y de empresarios por la falta de información sobre este siniestro.

Miñones insistió en que el trabajo sigue las mismas tres líneas, priorizar la seguridad, asegurar los desplazamientos y la conectividad por Pedrafita y la carretera nacional y, por último, priorizar la reconstrucción del viaducto dañado. «Lo primero es conocer lo ocurrido, esclarecerlo y saber qué medidas se tienen que tomar», declaró. Una vez que se conozcan las causas, explicó Miñones, será cuando se determine si es necesario tirar todo el viaducto (hacia lo que se decantan los técnicos) o solo los vanos existentes. «El viaducto se encuentra en una situación muy inestable, no tiene la sujeción de los cables ya que al caer los vanos ya no están tensando, y ese desplazamiento de fuerzas evidencia que no es estable».

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha reclamado desde Ourense «explicacións e solucións» ante el nuevo derrumbe. Entiende que el Gobierno central «non está afrontando esta situación e non está dando respostas» para poder conocer los motivos del derrumbe y explicar qué se hará. «Estase alimentando a desconfianza», lamentó Vázquez, que calificó de «mazazo» para las emrpesas ese corte de la A-6.