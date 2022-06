Ana Pontón, Néstor Rego y otros cargos del BNG y de Coalición del Bierzo visitaron el derrumbe del viaducto de O Castro de la A-6 Carlos Castro

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto con el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, visitaron la zona donde el pasado martes se derrumbó un vano del viaducto de la A-6 de O Castro en sentido A Coruña. La diputada gallega fue muy clara al referirse a la falta de información y transparencia por parte del Gobierno sobre un hecho que calificó de gravísimo «e que merece unha resposta política para que se aclaren as causas do colapso da ponte e as medidas que se van adoptar para garantir o tráfico polo resto da autovía».

Pontón recordó que el corte de la A-6 supone un grave problema para la comunicación y el transporte de Galicia con el resto de España y Europa, por lo que afirmó que «se este problema ocorrese nos accesos a Madrid, ou a Cataluña ou ao País Vasco, a resposta do Goberno sería moi diferente e a ministra xa sairía a dar prazos e informacións. Pasou unha semana do derrubo e a ministra nin se achegou por aquí»,

La portavoz del BNG afirmó que en un contexto de crisis de precios el corte de la Autovía del Noroeste en su entrada y salida a Galicia «necesita de respostas, solucións e transparencia», por eso motivo el BNG ya solicitó la comparecencia en el Congreso de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que explique qué pasos se van a dar. «Necesitamos un calendario para recuperar a normalidade e hai que actuar con rapidez e aportando datos», explicó Pontón, quien reclamó que se haga una comisión de seguimiento en el que participe el Gobierno, la Xunta, los grupos políticos del Parlamento y los sectores económicos afectados.