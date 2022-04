González Formoso, en la Festa do Queixo San Simón de Vilalba

El líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, visitó este domingo Vilalba para participar en la Festa do Queixo de San Simón da Costa, que alcanza su vigésimo sexta edición. Durante su encuentro con otros cargos socialistas y vecinos reivindicó a su partido como la alternativa de gobierno a una Xunta a la que ve «ausente, máis preocupada pola sucesión de Feijoo que polos problemas reais do país, nun momento crítico para Galicia».

Formoso destacó que los socialistas quieren demostrar que hay otra forma de gobernar e insistió en que el PSdeG «non é o partido das pancartas, nin o partido do non, nin o da preocupación pola sucesión do seu líder».

En un contexto como el de la feria de Vilalba, el secretario general de los socialistas de Galicia deslizó la iniciativa de lanzar un decálogo básico de medidas prioritarias para su partido, y una de ellas es el apoyo «ao papel estratéxico do sector agroalimentario, que supón o 2 % do PIB de Galicia, e que produce máis da metade do leite de todo o Estado».