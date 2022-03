Sin embargo, optaron por no dar más detalles. «Non vos podemos dicir como se solucionou nin en que termos, polo menos de momento. Transmítoche o que me dixeron a min», comentaron desde el gabinete.

El Rof Codina suspendió la contratación de tres empleados con una plaza pública ya adjudicada tras la inspección de Trabajo André S. Zapata

Esta respuesta abre una incógnita con respecto a la futura evolución del asunto. En caso de que la solución vaya encaminada a tratar de evitar el pago de las cotizaciones que la Seguridad Social podría reclamarle al Rof Codina, son varias las voces que sugieren que el centro recurrirá la decisión amparándose en que los contratos de los empleados eran totalmente legales y su utilidad para los jóvenes, vital.