Los otros tres estaban trabajando en otras clínicas, y renunciaron a sus empleos al conocer que irían al Rof Codina. «Yo soy de Lugo y no me afectó a nivel domiciliario, pero las otras dos personas que iban a incorporarse conmigo son de fuera, y ya tenían una vivienda alquilada para todo el año aquí», explica uno de los afectados.

Acudieron igualmente

El día 1 de marzo debían haber empezado a trabajar, pero no fue así. Tras la negativa del Rof Codina, ellos decidieron acudir, igualmente, allí aquel día, para certificar que se habían presentado al puesto de trabajo que todavía consideran como suyo. No sirvió de mucho, ya que no se pudieron incorporar de forma efectiva, como ya se temían. Uno de ellos, incluso, llegó a acudir junto a un notario, que dio fe de que estaba presente y listo para ejercer en la guardia de noche que, en teoría, le tocaba aquel día. «Sin es necesario, acudiremos a los tribunales», sentencia este joven.