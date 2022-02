El fallo absolutorio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostiene que «no hay rastro alguno de que el dinero esté en conexión con la acusada. No se ha registrado su domicilio; no se han investigado cajas de seguridad y, elementalmente, no constan cuentas bancarias que tengan movimientos anormales justificativos de las entregas». También destaca que «las extracciones de fondos podrían tener como único objetivo situarlos fuera del alcance de su hijo y nuera, con los que mantenía mala relación».

Además, ninguna prueba de las testificales practicadas ha conseguido ir más allá de que la acusada trasladaba en su automóvil a María Dorinda. La general de las testificales señalan que su explicación es la «necesidad del dinero para gobernar, siendo excepción la que destaca que el dinero es “para a rapaza”, algo, por otra parte, lógico ya que hijo y nuera de Dorinda se negaban a pagarle y la acusada no cobraba por transferencia salvo en una ocasión».