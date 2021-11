El acusado de tirar a una joven de la Muralla de Lugo fue investigado por un delito de abusos sexuales sobre una niña de 12 años con la que lo habían prometido

Evoluciona bien en la uci

La joven transexual que presuntamente fue empujada desde la Muralla en la madrugada del pasado domingo sufrió lesiones de gravedad y ahora evoluciona bien en la uci. Su caja torácica tuvo que soportar todo el peso del golpe, cediendo los huesos del tórax. Además, sufrió la rotura de un fémur, de dos vértebras y de una muñeca. El impacto fue tal, que la joven no respondía con claridad a las preguntas de los rescatadores. Tampoco a las de los policías que hablaron con ella ya en el hospital, en un intento de identificar al presunto agresor.

La mujer sigue mejorando en la uci del HULA. Los sanitarios no temen por su vida, ni porque vaya a quedar con lesiones graves debido a las heridas que tiene en su espalda. No está intubada, no tiene complicaciones viscerales y evoluciona bien.