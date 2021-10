El juez decide archivar toda la Operación Pokémon excepto el caso de la grúa municipal

Para disponer de dinero en efectivo con el que hacer frente a esos pagos, añade el instructor, los investigados crearon dos contabilidades. El objetivo, según el magistrado, era «generar cantidades de dinero que quedaran al margen del ciclo tributario, mediante la creación de facturas ficticias o la contabilización indebida de otras facturas». De hecho, según los informes de la Unidad de Vigilancia Aduanera, los socios de Cechalva imputados contaban con la colaboración de algunas empresas y profesionales que les suministraban «facturas falsas», lo que representaría la segunda trama que se mantiene en pie tras el auto del juez, además de la concesión de la grúa. Estos hechos podrían ser constitutivos, según el juez, de un delito continuado de cohecho, en el que habrían tenido participación los investigados F.F.L., J.M.R., M.S.G., J.L.A., J.P.C. y D.A.

Además, también aprecia un posible delito contable continuado, en el que habrían participado Cechalva, los socios de la empresa y otros dos investigados; así como un delito continuado de falsedad en documento mercantil, cometido por todos ellos y en el que habrían colaborado otras dos personas investigadas. El juez también entiende que todos los investigados en esta trama podrían haber incurrido en un delito de estafa por emitir facturas falsas que motivaron que el Ayuntamiento tuviese que pagar a la adjudicataria de la grúa cantidades superiores a las que le corresponderían.

Por otra parte, uno de los socios de Cechalva (M.S.G.), según el auto, «llevó a cabo comportamientos contables muy similares a los de la concesionaria» a través de su empresa de construcción y obras públicas, SANLE. Por ello, el juez considera que pudo haber incurrido en un delito contable y en otro de falsedad en documento mercantil. Además, M.S.G. también podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa, al igual que uno de los funcionarios investigados, en relación con la adjudicación de obras públicas de saneamiento a favor de su empresa.

Además, también indica que consta indiciariamente acreditado que el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en abril de 2009, recibió de un empresario (M.G.G.) un reloj valorado en 4.000 euros. Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho.

Por último, el juez considera que existen indicios de que, entre los días 4 y 5 de junio del año 2012, el presidente de la CHMS, «con la finalidad de ocultar el origen ilícito de sus ganancias así obtenidas», ingresó en cuentas dinero «que había recibido sin justificación por parte de empresarios y sociedades, durante el tiempo que desempeñó el cargo de concejal y presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, a cambio de la adjudicación de diferentes contratos públicos».

El instructor también asegura que existen indicios de que Fernández Liñares, su esposa y un empresario (M.G.G.), a sabiendas del origen ilícito de esos ingresos, «no solo se beneficiaron, sino que llevaron a cabo determinadas operaciones tendentes a introducirlos en el tráfico jurídico de forma aparentemente regular, como la adquisición de inmuebles, participación en sociedades y otras, realizándose multitud de operaciones en efectivo». Todo ello sería constitutivo, según el instructor, de un delito de blanqueo de capitales, lo que constituye la tercera y última trama que quedaría según la propuesta del juez.

El exalcalde López Orozco, exculpado

Junto a Fernández Liñares, la otra gran figura que tenía pendiente este auto era el exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco. Con respecto al sobreseimiento libre de su presunta participación, el juez se pronuncia de forma tajante: «no se aprecia comportamiento delictivo alguno, no ya en la tramitación del expediente de la Fábrica de la Luz, la adjudicación de la publicidad de los autobuses urbanos de Lugo o en los trabajos preparatorios para la adjudicación en concurso de las líneas de autobuses urbanas de la ciudad [...], sino que tampoco en sus relaciones con los coinvestigados». Explica que es cierto que mantenía una relación con Liñares, pero que no iba más allá de la colaboración profesional, ya que era concejal suyo en aquel momento.

Ahora, será la Fiscalía la que decidirá si quiere modificar algún punto del auto del juez antes de conformar su escrito de acusación por los delitos que considere y que ratifique el sobreseimiento de los que el juez propone archivar.