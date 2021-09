Operación Pokémon: el fiscal da por probado que Liñares y la empresa Vendex amañaron la adjudicación del servicio de la ORA en Lugo

José María Tutor, delegado de Vendex, propuso darle la vuelta a una frase en la que se definían algunas cuestiones propuestas por Setex Aparkisa, la mejor valorada en aquel momento con 9 puntos —por encima de los 8 de Vendex—. Según el fiscal, modificaron esta propuesta, y donde se hablaba de cuestiones «subsanables», lo transformaron a «no subsanables», algo que resultó clave para llevarse el concurso.

Absolución del ingeniero, Pablo Fuentes

Sin embargo, el fiscal sorprende liberando de culpa a nivel judicial a Pablo Fuentes, ingeniero municipal. El fiscal explica que «la obtención de los documentos intervenidos constituye el único indicio que apunta hacia Fuentes [...] y aunque parece acreditada la existencia de ese indicio, no es una prueba directa [...], ni siquiera quedó acreditado quén fue el autor de las notas manuscritas [...] y no se puede hablar de prevaricación [el delito que se le imputaba], ya que sus informes no tenían condición de resolución». Por todos estos detalles, irregulares y que carecen de una unidad y una correlación clara, el fiscal decide no acusar a Fuentes, ya que «finalmente, no se observan indicios ni datos de posibles irregularidades cometidas por el mismo».