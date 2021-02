El abogado de Besteiro: «El auto del Garañón no repara todo el daño causado por la jueza Pilar de Lara»

intentou mancillar o nome do PSdeG, pero quedou demostrado que só eran imaxinacións súas

La Voz de Galicia André S. Zapata

Lugo / La Voz 03/02/2021 19:14 h

Las reacciones al auto que la Audiencia Provincial de Lugo emitió este miércoles, en el que exculpa a todos los imputados en el Caso Garañón, no han tardado en llegar. Cándido Conde Pumpido, abogado en este proceso de José Manuel Gómez Besteiro, exlíder del PSdeG, presidente de la Diputación de Lugo y concejal de Urbanismo, recuerda que su cliente fue imputado «hace ya cinco años» por la jueza Pilar de Lara en el marco de esta causa, algo que forzó su dimisión de sus cargos en el partido y que cortó una carrera política encaminada a pelearle la presidencia de la Xunta de Galicia a Alberto Núñez Feijoo en el año 2016.

Conocida la resolución que archiva el caso, el abogado de Besteiro transmitía esta tarde la «sensación agridulce» que les ha quedado tras la publicación de ese auto de la Audiencia. Porque, aunque dice estar «satisfechos», al mismo tiempo «este auto no repara todo el daño producido por la jueza Pilar de Lara» sobre el exlíder socialista, valora.

Esta causa provocó la dimisión de Besteiro, poco después de haber sido nombrado senador y unos meses antes de las elecciones al Parlamento de Galicia del año 2016, «en las que parecía que podría obtener unos resultados que le servirían para pelearle la Xunta al Partido Popular», dice su defensor. Lo que queda de este proceso, dice Pumpido, es que «fueron sus propios compañeros los que sancionaron y expulsaron a la jueza de Lara, ya que después de ella vinieron magistrados que sí se tomaron la investigación de forma objetiva».

Preguntado por el posible futuro de su cliente, Conde Pumpido no duda: «A pesar de que no he hablado con él de esto, pienso que debería regresar a la política de primer nivel tras la publicación de este auto. Él siempre ha dicho que esta causa le cortó su carrera política, así que ahora podría volver a ser el gran candidato que era en el año 2016».

López Orozco, duro con Pilar de Lara

El primero en desvelar el archivo de la causa de la Garañón fue Xosé Clemente López Orozco, exalcalde socialista de Lugo. «Este auto -explica- desmonta totalmente as argumentacións e inventos da xuíza», y afirma que «nada do que ela formulou é certo». Acusa a Pilar de Lara de provocarles «unha década de sufrimento» a todos los ahora exculpados, ya que «foi capaz de acusarnos de hurdir unha trama corrupta para favorecer intereses particulares», pero se consuela afirmando que «hoxe quedou claro que só eran produto da súa imaxinación, non reais».

López Orozco recuerda a todas aquellas personas que le apoyaron tras su imputación, desde su familia hasta a sus votantes en Lugo. Destaca a sus compañeros del partido, «sobre todo a Alfredo Pérez Rubalcaba e Elena Valenciano, que desde o primeiro momento brindáronme o seu apoio incondicional desde Madrid».

Por su parte, Gregorio Arroyo, abogado de López Orozco, añade que «lo más importante es que este auto hace una fotografía perfecta de la forma de proceder de la jueza, Pilar de Lara, dejando claro que su acusación se basaba en conjeturas que quedan totalmente desautorizadas ahora». Reconoce, además, que el proceso era «muy complejo», y da la enhorabuena a la magistrada por un auto que considera como «realmente completo y preciso». Además, insiste en que toda la causa fue «injusta, tanto por el tempo que han tenido como investigados a los acusados como por la materia en sí, que nunca fue constitutiva de delito». Finalmente, dice que tanto él como su cliente se muestran «satisfechos», ya que «se pone fin a más de diez años de perjuicios personales, profesionales y políticos hacia, sobre todo, los señores López Orozco y Gómez Besteiro».

Por su parte, la dirección del PSOE de Lugo valoró que «por fin se hizo justicia» con el archivo del caso O Garañón. El grupo socialista asegura que Besteiro y Orozco «hicieron un espléndido trabajo en el Ayuntamiento». «Siempre tuvieron nuestro reconocimiento y, tras años de injustas acusaciones, por fin su imagen quedó reparada», valora. «Sois un orgullo para todos los socialistas», agrega. Considera que el archivo demuestras que las denuncias «eran completamente infundadas y ponen al descubierto a quien durante estos años trató de sacar rédito político, cuestionando la gestión del socialismo en el Ayuntamiento, y en el nombre de las personas injustamente implicadas».

«El archivo es una enorme satisfacción para todos los socialistas de Galicia, pero aún es más especial si cabe para todos los socialistas de la provincia de Lugo», señala en el comunicado. Por ello, el PSOE lucense llama a «reflexionar» tras «varios años de acusaciones infundadas, del daño político y profesional infligido a dos servidores públicos impecables».