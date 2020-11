El BNG conmemoró la primera asamblea nacionalista en Lugo

0

LUGO 18/11/2020 21:16 h

El 18 de noviembre de 1918 se celebró la primera Asamblea Nacionalista de Lugo. El grupo municipal del BNG actual, 102 años después, realizó un acto de conmemoración para recordar la histórica asamblea. Lo realizó delante del Hotel Méndez Núñez y lo acompañaron con claveles rojos.

«Este ano, debido á crise sanitaria, decidimos facer esta pequena homenaxe diante do lugar onde se realizou a cea posterior á Asemblea Nacionalista do 1918», explicó el portavoz del Grupo Municipal do BNG, Rubén Arroxo.

Aquella I Asemblea Nacionalista, contó con la presencia de autores destacados do nacionalismo gallego, como el intelectual Castelao, los hermanos Vilar Ponte y el lucense Lois Peña Novo.