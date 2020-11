El Breo anuncia el regreso de Mateo Díaz y la lesión de Sergi Quintela

El pívot danés habla sobre la cuarentena, el equipo y el ambiente del vestuario

Es casi imposible saber qué tiene que tener una persona para triunfar en la vida, sea cual sea su cometido. También lo es en el caso de los deportistas, un sector de altísima exigencia. La determinación, sin embargo, sería nombrada como una de las características esenciales para alcanzar el éxito. Sobre todo, si eso implica recuperarse de algún fracaso. Kevin Larsen (Copenhague, Dinamarca, 1993) sabe lo que cuesta sobreponerse a los reveses de la vida. En el año 2014, intentó acceder a la NBA. No lo consiguió. En el 2019, Bilbao Basket prescindió de él tras el ascenso a la liga ACB, en el que fue fundamental. Lejos de hundirse, usó esos fiascos como combustible. No le faltaba razón a Michael Jordan cuando decía aquello de «he fracasado una y otra vez en mi carrera. Por eso he tenido éxito».

