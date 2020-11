Ruta del esperpento

0

La Voz de Galicia Emilio R. Pérez

04/11/2020 21:36 h

Recuerdo aquellos tiempos en que acudía poco menos que a diario a gestionar algún asunto al Patronato, consultar cierto decreto en el Diario, resolver cualquier trámite oficial o simplemente ir a tomarme una cerveza al bar. Durante mucho tiempo tuve dudas de que el suelo aquel crujiente al avanzar cediera, que cualquiera de sus tablas quejumbrosas se rompiera y diera con mis huesos en la planta baja. Pero no, aguantó. Y aguantó aunque ya era viejo y achacoso porque allí dentro había vida, y donde hay vida hay alma, y donde hay alma hay sentimiento. Pero el alma se hizo humo un día, vino el viento, la llevó y allí dentro ya no hay nada.

El Cuartel de San Fernando pasó de viejo a abandonado. No al nivel de basurero, todavía; pero sí a ese estado de constante incertidumbre entre el afecto y el olvido en tanto un par de mercaderes regatean. Ése en el que captas cuánto vales cuando observas que la urgencia es secundaria; en que percibes esa fría indiferencia que se esconde tras la prisa por colgarse la medalla. Ése en que se nota que no hay alma, sentimiento, que el abrazo está vacío y que te asignen la función de parador o de museo es lo de menos. Y eso duele. Y esa pena no se pasa. Por eso, te vestirán de ropa nueva un día, te lavarán la cara, te vendrán a ver autoridades que dirán grandilocuencias, te visitarán cien mil personas con el tiempo…, pero qué importa: nunca olvidarás aquellos años de dolorosa indiferencia. Daría igual: tu alma había volado. Por eso, aunque el nombre permanezca, jamás volverá a dar vida a aquel viejo cuartel de San Fernando.