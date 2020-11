Sorriso baixo a máscara

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María L. Sández

03/11/2020 16:09 h

Noticias felices en aviones de papel, unha das últimas novelas de Juan Marsé, ten, entre outros méritos, o de presentarnos unha curiosa personaxe, a señora Pauli, que guinda, desde a súa solaina, avionciños de papel que portan novas alegres a unha rúa pola que transitan nenos desamparados, enfrontados precozmente á dureza da vida.

Hai uns días, aquí, en Lugo, un avionciño semellante fixo o traxecto inverso e, desde un grupo de alumnos do IES Leiras Pulpeiro, subiu ata a nosa solaina de adultos para traernos unha noticia que nos conforta e nos arrinca un sorriso por baixo das máscaras. Atoparon un bolso con 15.000 euros e fixeron o preciso para devolvello, co seu contido íntegro, á súa propietaria.

É un tópico pensarmos que os máis novos o tiveron máis doado; que non se enfrontaron ás dificultades dos que somos máis vellos; que son inmaduros, insolidarios, egoístas... Hai citas clásicas, de miles de anos de antigüidade, que aluden ao tópico de que “a mocidade está perdida”. Nunca concordei. Convivo diariamente cos rapaces e moitos deles gáñanse non só o meu respecto e cariño, senón tamén a miña admiración, ao tempo que individuos de máis idade e da mesma especie me demostran acotío que a idade non é, de seu, garantía de nada.

Por iso me gusta esta noticia que nos achega un chisco de aire fresco xustamente agora que se está a culpar á rapazada de irresponsabilidade e egoísmo en relación á pandemia. Os nenos do Leiras Pulpeiro fannos recuperar a esperanza na humanidade. Bravo por eles! Agora só falta que os adultos esteamos á súa altura e lles deixemos un mundo no que poidan vivir e do que poidan estar orgullosos; un mundo que non os corrompa, no que a súa natureza e vocación se respecten; no que non os exploten e non se vexan obrigados a emigrar; un lugar que non faga que, cando volvan a vista atrás, pensen: “que inxenuo era eu daquela”.