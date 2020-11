Plan de tráfico para la etapa de La Vuelta que sale mañana de Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 03/11/2020 13:46 h

El Concello de Lugo informó del plan de tráfico que llevará a cabo durante el recorrido de La Vuelta a España que tendrá mañana miércoles su salida de Lugo con destino a Ourense. El Concello diseñó un plan «para garantir as condicións de seguridade para corredores e a cidadanía, e animan ao público a seguir a carreira ciclista desde casa, especialmente nas chegadas e saídas das etapas, co fin de evitar concentracións de xente». El plan, apuntan, tiene como fin ordenar la circulación en la ciudad «para causar as menores molestias aos veciños e veciñas, polos cortes de tráfico».

El recorrido de la prueba ciclista se trata de una etapa con salida neutralizada en la ciudad de Lugo. La salida está prevista entorno a las 11.30 horas desde la avenida de Madrid, junto a la calle que va hacia Veterinaria. El recorrido es: avenida de Madrid (tramo Rúa das Artes-Fonte do Rei), Fonte do Rei, avenida de Ramón Ferreiro, avenida Ángel López Pérez, Praza da Constitución, Ronda Muralla (tramo entre Praza da Constitución y Praza de Bispo Odoario), Praza de Bispo Odoario, Rúa Germán Alonso, Fonte dos Ranchos, avenida das Américas hasta final del tramo urbano (conexión con LU-540, permaneciendo neutralizada al salida hasta alcanzar el kilómetro 6, donde se dará la salida a la altura de Calde, entorno a las 12.00 horas. Todo el dispositivo de montaje de equipos, auxiliares, caravana publicitaria y organización se ubicará en diferentes calles del entorno de barrio de San Fiz.

Los semáforos estarán en destellos durante el desarrollo de la prueba, mientras que la Policía Local contará con los efectivos suficientes para preservar el respeto de la señalización y prestar apoyo a los agentes de la autoridad en el desvío de los vehículos que puedan aproximarse por las vías adyacentes durante e desarrollo del recorrido por la ciudad (se calcula que unos 10 minutos) y permitir que el pelotón (que irá escoltado por Policía Local y Guardia Civil) circule con seguridad sin interferencias de vehículos ajenos a la organización de la prueba.

Se colocarán numerosas señales de prohibido el paso en las calles adyacentes al circuito por donde pasará la caravana ciclista. Las líneas de autobuses urbanos también se verán afectadas: «Durante o tempo que dure o percorrido foi necesario adoptarar medidas para garantir o servizo de bus urbano precisando desviar o tráfico nas liñas 4-10-11-12 que teñen o percorrido pola Avenida de Madrid durante o tempo que esté cortada (previo saída e saída). En dirección centro se desviarán na Avenida de Madrid por Rúa das Artes e Paseo dos Estudiantes e Ronda das Mercedes, seguindo o seu itinerario por Avenida de Madrid, excepto a liña 10 que, ao chegar a Ronda Xosé Castiñeira seguirá o seu percorrido habitual. En dirección Campus, ao chegar á Avenida de Madrid e despois da Cruz Vermella tomarán o desvío por Ronda de Fingoi, Estrada da Granxa, Avenida Carvalho Calero (liñas 4-11-12). A liña 10 continuará o seu percorrido por Estrada da Granxa ata Avenida Alfonso X O Sabio. A zona de saída (ámbito de San Fiz), xa foi previamente vallada pola Brigada de Sinalización en coordinación coa Policía Local e Protección Civil, a fin de permitir a retirada de vehículos que impidan a montaxe de todos os elementos e infraestruturas necesarias»