El Gobierno destaca que sube la inversión en la provincia de Lugo un 98 %

lugo 03/11/2020 12:34 h

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, destacó este martes el incremento del 98,9 % que experimenta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 la inversión real en la provincia de Lugo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana respecto al 2018. «A provincia de Lugo contará con un investimento de 104,81 millóns de euros destinados a avanzar nas infraestruturas, nomeadamente na modernización do ferrocarril», explicó la subdelegada.

En concreto, apuntó, son 52,57 millones de euros más que en los presupuestos del 2018, cuando se consignaron para Lugo inversiones en infraestructuras por importe de 52,69 millones. «Os presupostos deixan patente que este Goberno non quere que Lugo quede atrás, a aposta polo desenvolvemento da nosa provincia reflíctese nos números».

Rodríguez explicó que en el 2021 el Gobierno hará «o maior investimento social da historia, imprescindible para afianzar o estado do benestar, para atender aos máis vulnerables, e para reactivar a economía dos estragos causados pola pandemia do coronarivus, nun ano moi duro, no que é preciso multiplicar os recursos para a sanidade pública e para a educación, sen desatender as necesidades das persoas máis afectadas pola crise sanitaria, os perceptores do ingreso mínimo vital, aos pensionistas e aos traballadores en situación de ERTE, o Goberno reforza o seu compromiso co progreso de Lugo e pono negro sobre branco no proxecto de presupostos», añadió la subdelegada.

76,2 millones para el tren

Isabel Rodríguez quiso destacar algunas de las inversiones previstas, como los 76,2 millones en el tren, «o que supón un incremento do 758,2 %, pois en 2018 esta partida era de 8,9 millóns». En la línea Lugo-Monforte-Ourense se consignan 35,4 millones de euros para actuaciones de renovación del corredor, y otros 30 millones para la electrificación de la línea entre Monforte de Lemos y Lugo. A la estación intermodal de Lugo se destinan 3,2 millones de euros en 2021.

En el capítulo de obras en autovías, la subdelegada destacó la consignación de 11,8 millones para el tramo lucense de la A-54, entre Palas y Melide. Luego, habrá «7,9 millóns para investir na conservación e explotación das xa existentes, e co mecanismo de recuperación e resiliencia destinará outros 5,8 millóns para investimentos en estradas». Sobre la A-74 de A Mariña confirma que las partidas no serán para adjudicación de obras: «Destínanse partidas por importe de 400.000 euros para continuar a redacción dos proxectos nos treitos Barreiros-O Carme, O Carme-Foz e Foz-Burela e outros 100.000 euros son para licitar o contrato e iniciar a redacción do proxecto de treito Burela-San Cibrao».

Y para finalizar, en el ámbito patrimonial, Isabel Rodríguez apunta que en el 2021 destinará el Gobierno «máis de 3 millóns de euros deste programa de rehabilitación arquitectónica a Galicia, dos que 2,6 millóns están dirixidas a actuacións na provincia de Lugo. En intervencións de interese cultural en municipios polos que pasa o Camiño Francés o investimento previsto é de 2,5 millóns e a rehabilitación do Pazo do Xeneral Paredes en Portomarín contará con unha partida de 162.000 euros».