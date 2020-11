O PSOE di que Lugo é a terceira provincia que máis crece en inversión do Estado

0

lugo 02/11/2020 13:06 h

A secretaria provincial do PSdeG-PSOE na provincia de Lugo e deputada autonómica, Patricia Otero dixo hoxe que «estamos diante dos mellores orzamentos do Estado para á provincia dende o ano 2010», e acusou ao PP «de mentir máis que falar», en relación aos investimentos na provincia de Lugo.

Otero dixo que o «PP provincial de Lugo lanzouse a unha romaría de roldas de prensa por toda a provincia, tentando descualificar uns Orzamentos que son os mellores para a provincia desde o ano 2010». E asegura que «fano para poñerse a venda antes da ferida, xa que a mala previsión dos vindeiros orzamentos da Xunta lévalles a mentir ou a ocultar a verdade».

A secretaria provincial replica que as afirmacións do PP nas que sinala que deixou encamiñada a autovías da Mariña sen un só metro nin planeado, nin licitado, nin construído «debe ser unha broma porque, de non selo, é tomarlle o pelo aos veciños da Mariña Lucense». E no que se refire á mellora do tren, «o PP volve a mentir porque saben moi ben que RENFE xa adquiriu novos equipamentos para toda España, que virán substituír os vellos para os que o Goberno do PP non investiu nin un euro. O resto do que se necesita para mellorar o tren é adecuar horarios e mellorar estacións para o que non se require partidas dos Orzamentos».

Así as cousas afirma que «Lugo é a terceira provincia que máis crece en orzamento dedicado en infraestruturas de toda España, e que se acomete a conexión por ferrocarril con Ourense e culmínase a autovía con Santiago. Os orzamentos do Estado tamén aseguran que Lugo contará coa nova estación intermodal, agora só falta que unha vez máis o Goberno de Feijóo cumpra coa súa parte», advertiu.

Sinalou ademais que «miles de lucenses beneficiaranse da suba das pensións contributivas e non contributivas, así como polo incremento do soldo aos empregados públicos ou axuda do Ingreso Mínimo Vital. O mesmo ocorre co incremento dos investimentos dedicados á educación ou á sanidade desde o Goberno de Pedro Sánchez».

Chegada do AVE a Lugo compromiso de Feijoo

Patricia Otero convida a secretaria provincial do PP e ao deputado Jaime Olano «a poñerse a traballar polos lucenses e polos cidadáns da Mariña esixindo que a Xunta nos seus próximos orzamentos comece a pagar as incontables débedas que ten coa provincia e coa comarca. Sen ir máis lonxe, a chegada do AVE a Lugo - compromiso en firme de Núñez Feijoo que leva 11 anos conxelado - ou o peche do corredor norte da vía rápida desde Viveiro, ou os déficits acumulados na atención sanitaria primaria que empeza a ser penosa», só por citar, dixo, algúns temas que dormen nos caixóns das conselleiras da Xunta de Galicia.

Por último emprazou aos representantes do PP na provincia «antes de dedicar todo o seu tempo a criticar, deberían comezar a dar algo de trigo, algo no que aínda non se estrearon», resumiu.