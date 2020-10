La Xunta ultima un nuevo uso para la antigua sede de Aspnais en Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia lorena garcía calvo

lugo / la voz 29/10/2020 22:32 h

Desde el pasado verano Aspnais ocupa su nueva sede en el antiguo hospital de San José. Con el traslado, que también se vio retrasado por el covid, el antiguo hogar que durante años ocupó en la Rampa de Claudio López ha quedado vacío y sin uso. Para evitar que la instalación se deteriore, y dotarla de nueva vida, el grupo municipal socialista presentó ayer en el pleno del Concello de Lugo una proposición para instar a la Xunta a que dé un nuevo uso al edificio.

Fue durante el debate cuando la concejala popular Cristina Abades, que desempeña además el cargo de jefa territorial de Política Social en la delegación de la Xunta, avanzó que el gobierno autonómico está ultimando un nuevo uso para el edificio. «A Xunta leva dende moito antes do traslado traballando nos novos usos, que serán unha mellora importante nos servizos que se ofrecen no ámbito asistencial e social. En breve, moi breve, anunciarase», dijo la concejala, que se defendió asegurando que el gobierno autonómico no abandona edificios.

La petición de una nueva vida para la antigua sede de Aspanais no es un tema nuevo en el debate local. En el 2018, cuando parecía inminente el traslado al viejo hospital de San José, el pleno ya debatió una moción similar, recordando la concejala de Ciudadanos, Olga Louzao, que ya entonces «a Xunta dicía que estaba traballando no tema», sin que hasta el momento haya trascendido cuál será su nueva finalidad.

Para los socialistas, las instalaciones, que cuentan con un edificio en buen estado, una zona verde y accesos ya preparados, podría albergar una nueva residencia de mayores o dar espacio a colectivos que trabajen en el ámbito social. En ese sentido, Louzao recordó que incluso el edificio, por su calificación urbanística, podría ampliarse de ser necesario.

El caso es que PSOE, BNG y Ciudadanos coincidieron en reclamar que se dé un nuevo uso, y con urgencia, al edificio, y subrayaron la necesidad que tiene el municipio de nuevas plazas para mayores. La respuesta de Abades, además de incidir en que en muy poco tiempo se desvelaría a qué se dedicará la instalación, fue que ya está en marcha una nueva residencia de mayores en la ciudad, la que financiará la Fundación Amancio Ortega y que luego pasará a manos de la Xunta, que tendrá 120 plazas. Los demás partidos consideran que, dada la situación demográfica de Lugo, esta no será suficiente y habría que hacer un esfuerzo mayor.

El pleno aprueba las nuevas tasas municipales y la reclamación del IVA

Los plenos del Concello de Lugo no suelen dejar mucho margen para la improvisación ni las sorpresas. Los temas llegan ya triturados, el gobierno local echa mano de su mayoría, y la oposición escasas veces consigue apoyos a sus propuestas. La sesión de ayer no fue la excepción. El respaldo unánime cuajó en la propuesta socialista para que la Xunta agilice el nuevo uso para Aspnais, en la reclamación del IVA del 2017 y en algunas modificaciones de tasas. No en todas.

Las nuevas tasas fueron, precisamente, el primer punto del debate. El gobierno local sacó adelante los cambios en la fiscalidad municipal, con el respaldo de la oposición en algunas modificaciones. La edila de Gobernanza, Paula Alvarellos, defendió que se había acordado una congelación general de impuestos y tasas, a excepción de tres, puesto que los recibos del IBI y el ICIO tendrían nuevas bonificaciones, y se incorpora la gratuidad del segundo hijo en las guarderías municipales. Aprobaron así mismo incentivos para impulsar la conservación del Camiño Primitivo y una subida en el coste de los gravámenes municipales pedidos por varios colectivos en los tribunales.

El PP defendió que los cambios en las tasas de los vados y el aprovechamiento de la vía pública ocultaban una «suba brutal encuberta de taxas», asegurando que la unificación de las tarifas lo que haría sería bajarlas en los barrios más caros y subirlos en los más humildes. Alvarellos respondió que no se daba esa situación, que se mimaba el aprovechamiento de las calles que hacen por ejemplo los bares al instalar las terrazas, y aseguró que lo único que el Concello estaba haciendo era unificar las categorías de las calles.

La moción del IVA

Uno de los puntos que consiguió unanimidad en el pleno fue la propuesta de los populares para que el Concello reclame al Estado las cantidades no liquidadas del IVA del año 2017. Es cierto que aquí también hubo debate, puesto que los socialistas defendieron que la cantidad apuntada por el PP, 1.092.792 euros, no está clarificada en ningún lado, mientras que los populares sostienen que es la propia Federación de Municipios y Provincias la que acredita la cantidad. El caso es que la enmienda de los socialistas para retirar la cifra cuajó, y el Concello se sumará a la petición de la FEMP.

Lo que no salió adelante por falta de apoyos fue la elaboración de una ordenanza de convivencia ciudadana, puesto que el gobierno entiende que ya hay diversas normas municipales que la regulan, ni el control del coronavirus en las residencias a partir de análisis de aguas residuales, planteada por Ciudadanos. Tampoco la propuesta popular para que se humanicen los espacios públicos de Lugo con especies no alérgicas. En el caso de esta última el PSOE propuso una enmienda de sustitución que el PP no aceptó.

López defiende que a pesar de las obras hay más afluencia al Mercado y a la Praza de Abastos

El grupo municipal de Ciudadanos llevó al pleno una proposición en la que abogaba por activar fórmulas para minimizar el impacto que las obras de peatonalización están teniendo en los placeros del Mercado y la Praza de Abastos. Denunciaron que hubo falta de planificación y que no se estaban teniendo en cuenta las necesidades de los 70 pequeños negocios. La portavoz Olga Louzao instó al gobierno local a ir más y comprobar las necesidades de los placeros.

La respuesta del gobierno local, en boca de Cristina López, fue detallar todas las actividades hechas en el último año para dinamizar el mercado y la plaza, pero fue más allá. Aseguró que «a afluencia de público que hai netes momentos é moi alta. Hai un incremento de fluxo de xente inxente, ata o punto que hai un crecemento moi importante de clientes e de vendas. Non venden se non queren, porque clientes nestes intres si os teñen. A peonalización xa está sendo boa nestes intres a pesar das molestias das obras», aseguró la edila.

Más allá de esa cuestión, el pleno aprobó con los votos de BNG y PSOE pedir que se prolongue al año 2020 el día de las Letras Galegas dedicado a Carvalho Calero.