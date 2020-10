Dos festivales convierten la ciudad en pista de baile

A asociación organiza visitas nocturnas polo patrimonio lucense, un escenario do terror e o «truco ou trato»

Lugo Monumental propón aos máis pequenos un Samaín divertido, pero seguro e con moito «sentidiño». Desde a asociación, explican que renunciaron a organizar calquera actividade que poida supoñer a xuntanza de persoas, «tanto polas normativas vixentes, coma por puro sentido común». De aí que, este ano, as actividades se visen reducidas a visitas guiadas de cinco persoas, un escenario do terror e o «Truco ou trato». Ademais, máis de medio cento de locais da cidade participan no reparto de doces para os nenos.

Desde o colectivo lucense son conscientes de que estamos nun «momento complicado, en que a situación sanitaria é delicada e é complexo organizar actividades que equilibren a atracción de público e o respecto ás precaucións que tanto polas normas como polo máis elemental sentido común, temos que tomar». Pero tamén explican que é «moi duro para os nenos e as súas familias ver como tras un verán estraño e unha volta ao cole tan peculiar, vanse cancelando as festas e celebracións que tanto esperaban».

