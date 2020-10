El Concello de Lugo implanta el teletrabajo tras la aparición de varios casos de coronavirus

0

El Concello de Lugo ha implantado de nuevo el teletrabajo, tras los últimos casos de coronavirus detectados en dependencias municipales, que ya ascienden a cuatro, y en el centro de día Antonio Gandoy, donde son tres.

La concejala de Gobernanza, Paula Alvarellos, firmó ayer el decreto que regula la prestación del servicio para que los empleados públicos puedan teletrabajar desde su domicilio, protegiendo su salud al tiempo que la administración continúa funcionando con normalidad.

«Trala detección destes contaxios e, tendo en conta a evolución que está a seguir a pandemia na cidade, pareceunos oportuno e mesmo aconsellable implantar de novo o sistema de teletraballo co fin de compatibilizar a salvagarda do persoal coa actividade prestacional á cidadanía. De xeito que só continuarán no seu posto os efectivos daquelas áreas que teñen que desenvolver un labor eminentemente presencial como pode ser o caso de Benestar Social, Fogar do Transeúnte, Rexistro, Cemiterio, Policía Local ou Bombeiros», desgranó la edila.

Ahora serán los jefes de cada servicio los que se encargarán de organizar el régimen de trabajo, conforme a turnos y a la flexibilidad de jornada, y demás circunstancias.

«Tenderase a facilitar a conciliación cando existan menores de 12 anos ao cargo, ou maiores dependentes, e se terá unha especial sensibilidade no caso de mulleres embarazadas ou daqueles empregados con maior risco de infección por motivos de saúde», desgranó Alvarellos.

En todo caso, todos los empleados públicos que se acojan al teletrabajo deberán estar disponibles durante su jornada laboral para atender las necesidades del servicio cuando sea necesario, acotan desde el Concello.

La vigencia del decreto del teletrabajo será temporal y su duración se impondrá en función de cómo evolucione la pandemia del coronavirus y de acuerdo con las indicaciones que vayan surgiendo de las autoridades sanitarias y laborales que tengan competencia en la materia. Por lo de pronto, se mantendrá mientras dure el estado de alarma, y se prorrogará si se considera adecuado en función de la situación sanitaria.