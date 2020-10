Mi sexto sentido

0

La Voz de Galicia Emilio R. Pérez

28/10/2020 21:20 h

Días pasados me ocurrió un suceso muy curioso. Es quizá una tontería. O no. Sea como fuere, como a mí un poquito sí que me chocó, lo expongo en mi columna y cada cual haga balance según su personal criterio y saque conclusión.

Cuando escribo tengo por costumbre hacerlo acompañado por la música apropiada; esto es, la que me gusta. Obvio. Me estimula, le aporta un plus de fuel a mi cerebro y le espabila el engranaje de la vena creativa al intelecto. Bien. Pues eso, que estando aquí enganchado al ordenata elucubrando, me viene a la cabeza un viejo tema del que no tengo constancia desde mozo. O casi. Su título es Valotte, vio la luz en el 84 y lo interpreta Julián Lennon, el hijo del famoso John. El Beatle. Lo busco por youtube y, con la música de Lennon hijo acompañando, continuo escribiendo. Por cierto, el parecido con su padre es asombroso. Compruébenlo. Quizá les guste.

Al día siguiente, sin saber muy bien por qué, me entra un ansia impetuosa por leer el libro ‘El Guardián entre el centeno’, de J. D. Salinger; así que en cuanto tengo tiempo me acerco a Trama, compro un ejemplar y me lo leo. Pero al no quedar del todo satisfecho, pues mis ganas por saber me piden más, busco en Internet y encuentro esto: «El 8 de diciembre del 80, Mark Chapman, el asesino de John Lennon, llevaba en su bolsillo un ejemplar de El Guardián entre el centeno». Guardo en algún sitio cierto anecdotario con memorias de este tipo. Más de una llama ciertamente la atención. Eso creo. Mi particular sexto sentido de bolsillo. Quizá algún día me da la tontería y saco una cualquiera a mi ventana a que le dé la brisa. Ya veremos.