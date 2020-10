La Policía Local de Lugo se prepara para utilizar el nuevo test de drogas

0

28/10/2020

A lo largo de esta semana, en las aulas de formación de la Xefatura da Policía Local de Lugo, se está celebrando un curso sobre «Drogotest e aspectos esenciais dos delitos contra a seguridade viaria», impartido por un inspector del Cuerpo de la Policía Local de Lugo, experto en esta materia y profesor de la Academia Galega de Seguridade Pública de Galicia.

Al curso asisten más de una veintena de agentes, no solo de la Local de Lugo si no de otros personales de la provincia.Esta formación contempla aspectos teóricos y prácticos en cuanto al manejo de los equipos «drogotest» para la realización de pruebas consistentes en detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de los vehículos.

Esta prueba consiste básicamente en un test salival, al que obligatoriamente deberá someterse el conductor, estando obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios homologados.

Además, dedicarán un módulo formativo a los delitos contra la seguridad viaria: conducción con exceso de velocidad punible, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o bajo a influencia de drogas, conducción manifiestamente temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcohol o drogas, conducción con pérdida de vigencia de licencia o permiso por pérdida total de puntos, privación judicial cautelar o definitiva, o sin obtenerlo nunca y obstáculos en la vía pública; y la estructura básica de los atestados policiales por este tipo de conductas penales.

También se imparte un módulo práctico sobre el manejo de los etilómetros de precisión y de aproximación para la detección de alcohol en los conductores. En la actualidad la Policía Local de Lugo cuenta con varios equipos para la detección de drogas en el organismo y para a realización de pruebas de alcoholemia.

Delito contra la seguridad viaria

Precisamente, la Policía Local informa que sobre las 2:20 horas del día 28 una patrulla del Grupo Operativo Nocturno da Policía Local de Lugo observó cómo un vehículo que circulaba por la calle Montefaro no respetó la luz roja del semáforo situado en la confluencia con la avenida Infanta Elena.

«Os axentes danlle o alto comprobando que o condutor presenta signos de embriaguez polo que é sometido ás probas de detección alcohólica arroxando un resultado positivo de 0,70 mg/l, triplicando a taxa máxima establecida, polo que se instrúen dilixencias por delito contra a seguridade viaria na modalidade de xuízo rápido», explican desde la Policía Local.

«O condutor foi sancionado por non respectar a luz vermella dun semáforo con 200 euros e a retirada de 4 puntos do permiso de conducir e enfróntase a unha pena de prisión de tres a seis meses, á multa de seis a doce meses ou á de traballos en beneficio da comunidade de trinta e un a noventa días, e, en calquera caso, coa de privación do dereito para conducir vehículos de motor e ciclomotores por tempo superior a un e ata catro anos», explican desde la Policía Local.