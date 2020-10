¿Se hizo bien la limpieza de pintadas en la Catedral con una hidrolimpiadora?

0

La Voz de Galicia suso varela

27/10/2020

Ya nadie discute que los trabajos de limpieza de las diferentes pintadas que afectaron a los muros de la Catedral y del atrio del templo no fueron los correctos, o por lo menos, pudieron ser mejorables. Lo importante es que, según los primeros análisis, no causaron daños a las centenarias piedras, pero el método empleado, a través de una hidrolimpiadora, no fue el correcto.

El delegado de Patrimonio Histórico-Artístico de la Diócesis, César Carnero, confirmó que no se produjeron daños, pero a la vez recordó que la utilización de una hidrolimpiadora para eliminar las pintadas —lo que provocó muchas quejas e incluso que interviniese la Dirección Xeral de Patrimonio— no está permitido: «A limpeza con chorro de auga a presión non está permitida para elementos patrimoniais con semellante grao de protección».

Carnero agradeció al Concello por haber actuado con rapidez ante «un acto vandálico en toda regra», con pintadas en el pórtico norte y en el bancal de la fachada principal», pero a la vez reconoció que «non se seguiron os protocolos recomendados para este tipo de actuacións, pero a limpeza foi correcta e non se causaron danos ao conxunto monumental», precisó Carnero, quien también confirmó que iba a informar de la situación a la Dirección Xeral de Patrimonio.

El delegado de Patrimonio de la Diócesis recordó que al tratarse la Catedral de un monumento con un alto nivel de protección (incluso Patrimonio Mundial) «ese tipo de actuacións de teñen que ser supervisadas por un experto, porque o ideal é non ter que limpar pintadas dun monumento destas características, pero cando hai que facelo é preciso ter coidado porque as consecuencias poden ser máis graves cando a pedra está deteriorada».

Por su parte, desde el Concello, que en la tarde del lunes ya anunció que abriría una investigación contra la empresa para conocer qué métodos utilizó para limpiar las pintadas, el concejal de Medio Ambiente, Álvaro Santos, aseguró que «non se alteraron nin se deterioraron» los elementos afectados en la limpieza de las pintadas.

Importante actuar rápido

Santos explicó que en el caso de la Catedral, con las «pintadas a un elemento tan singular e icónico da cidade, procedeuse a súa retirada de forma inmediata, e que ao tratarse de pintura é importante actuar o antes posible para evitar a penetración a capas máis profundas da pedra».

El concejal de Medio Ambiente señaló que por este motivo se actuó ya el lunes y se hizo «empregando auga á menor presión posible para que sexa efectiva a retirada e non afecte a elementos patrimoniais», señalando además que aunque se emplee la lavadora de presión «esta se manteña á maior distancia posible».

Con todo, el concejal socialista ha reconocido que, a partir de ahora, «aplicarase un procedemento específico de intervención en elementos de carácter patrimonial».

El PP pregunta por los permisos

Desde el grupo del PP de Lugo se pidió al Concello que se utilice un método menos agresivo para limpiar pintadas de edificios históricos o Patrimonio de la Humanidad como la Catedral, y lamentan que se «antepuxesen as presas por comezar canto antes a limpeza, en lugar da «sensatez que require este traballo».

El portavoz popular, Ramón Carballo, ha preguntado al gobierno local si «solicitaron os permisos e autorizacións oportunas» y ha considerado necesario saber si «de abrirse un expediente e ditarse unha sanción por esta limpeza debería ser asumido polo propio Concello ou pola empresa que fixo o traballo».

Los populares aprovecharon este suceso para volver a reclamar las cámaras de vídeo vigilancia en el entorno de monumentos o edificios históricos como la propia Catedral.