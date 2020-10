La Diputación pide al Gobierno que impulse la autovía Lugo-Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 27/10/2020 12:09 h

Acuerdo unánime en el pleno de la Diputación de Lugo para solicitar al Gobierno que impulse las obras y los trámites pendientes de la autovía Lugo-Ourense, A-56. En un momento en el que están los presupuestos del Estado a punto de llegar al Congreso, el grupo de gobierno, de socialistas y nacionalistas, defendía una iniciativa para reclamar «que se lle dese un pulo a esta autovía» y ante las noticias que desde el Gobierno central señalan que se impulsarán los tramos de la provincia de Ourense.

El diputado del BNG, Efrén Castro, defendió la propuesta del gobierno provincial, destacando que la autovía entre ambas capitales del interior de Galicia tiene unos 250.000 potenciales usuarios y unos 3.500 viajes diarios. Recordó los problemas de trazado y de seguridad vial, además de la falta de competitividad de tiempos, de la actual nacional, N-540. En la propuesta también se pide que los presupuestos del Estado incluyan partidas para el intercambiador de la A-54 con la N-540, en Guntín.

El portavoz del PP, Javier Castiñeira, puso en duda el compromiso del Gobierno con las autovías pendientes de la provincia, destacando las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre la futura ley de movilidad, «que priorizará as inversións que sexan produtivas». Castiñeira apoyó la propuesta del gobierno provincial, pero a la vez presentón dos enmiendas para que se incluyen la A-54, de Lugo a Santiago, y la A-74, de Barreiros a Foz.

El diputado del PSOE, Pablo Rivera, fue crítico con la postura de los populares lucenses, recordándoles «que durante anos estiveron calados sobre estas infraestruturas, porque a A-56 estivo unha década paralizada, con Ana Pastor de ministra e Feijoo na Xunta». El socialista indicó que siempre que el PSOE gobernó en Madrid se retomaron obras y trámites, y apuntó que esta propuesta del gobierno provincial «é un exemplo de coherencia, igual que foi a da Autoridade Portuaria ou a chegada do AVE, porque para nós están os intereses da provincia e dos lucenses por riba dos partidistas».

Al final, la votación fue favorable por unanimidad (13 del gobierno y 11 del PP, faltó el popular Agustín Baamonde por confinamiento pro el covid-19). No se incluyeron las enmiendas que presentó el PP para incluir la A-54 y la A-74. Hubo un reseso de dos minutos para intentar llegar a un acuerdo, pero Efrén Castro, del BNG, señaló que el gobierno provincial apoya que se sigan con las obras y los trámites de la A-54 y la A-74, «pero non podemos avalar os argumentos e as louvas aos gobernos do PP, que foron un desastre para a provincia de Lugo».