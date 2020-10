Un estrepitoso final del primer cuarto condena al Ensino ante el Tenerife (60-73)

0

El Maquinarias Durán Ensino cayó en la tarde de ayer de forma abrupta ante el Clarinos La Laguna Tenerife en el Pazo dos Deportes de Lugo (60-73). En el, seguramente, peor partido de las lucenses en lo que llevamos de temporada, las de Carlos Cantero se mostraron irregulares en el tiro, incapaces en el rebote y muy laxas en defensa.

Las canarias se distanciaron muy pronto en el marcador, yéndose a un nefasto 07-21 al final del primer cuarto. Las cosas no iban a mejorar para las rosas, ya que al descanso el marcador era todavía peor (27-41). El equipo no supo reducir la anotación de las rivales y se fueron al descanso concediendo más puntos de los que se podían permitir si querían reengancharse en la segunda parte. Esta no comenzó de forma más esperanzadora, ya que las canarias seguían tirando con mucho acierto y las lucenses no daban con la tecla para acercarse en el luminoso, comenzando el último cuarto a 16 puntos de sus rivales. Terminó el partido 60-73, con la sensación general de que las visitantes podrían haberse llevado una victoria mucho más abultada si no hubiesen bajado el ritmo.

El Ensino pagó los errores

En conjunto, el Ensino lanzó en unos porcentajes del 39 % en tiros de campo y un 22 en tiros de tres puntos. Las canarias, 45 y 36 %. A pesar de todo, las gallegas ganaron el rebote 35-27, pero no supieron traducir eso en canastas.

Castigaron las tinerfeñas los uno contra uno de los que hablaba Carlos Cantero en la víspera del encuentro, sobre todo sus mejores jugadoras en la tarde de ayer, Tanaya Atkison (24 puntos) y Asia Taylor (15-5-2-2). Por las locales, las mejores fueron Merritt Hempe (20-6) y Aleksandra Stanaceva (12-6)

Tras el partido, el míster, Carlos Cantero, explicó que, ahora mismo, el equipo no está para «competir dos veces cada semana ante rivales de este nivel». Además, dijo que la derrota se debió en gran parte a los 6 últimos minutos del primer cuarto, los que acabaron «lastrándonos el resto del partido».