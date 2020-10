¿Qué se puede hacer en Lugo el viernes 23?

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo / La Voz 22/10/2020 16:38 h

La Real Filharmonía de Galicia inaugura el viernes 23 la temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Lugo. Y lo hace con el aforo completo. El maestro neerlandés Jan Willem Vriend debutará con esta orquesta, que bajo su batuta ofrecerá un concierto de homenaje a Mozart, Solo Mozart, a las 20.15 horas en el Círculo de las Artes. El repertorio incluye la Obertura de Lucio Silla, inspirada en la figura del dictador romano; partes instrumentales de la ópera Thamos, rey de Egipto; y la Sinfonía nº 40, que su penúltima sinfonía y una de las más populares.

Por otro lado, la Diputación y el Foro Feminista Maruja Mallo retoman los Faladoiros Feministas, pero transformados en Ciberfaladoiros, adaptándose así al nuevo contexto de la pandemia y dando oportunidad a todo aquel que lo desee a asistir a las charlas desde la Red. La jurista y activista Marta Busquets intervendrá a las 19.30 horas abordando la temática del feminismo y la maternidad: conciliación, embarazo, parto, crianza, maternidad como hecho social, económico y político... Será retransmitida en el canal de YouTube de Nomenklaturas Gestión Cultural y la participación se hará a través de WhatsApp en el 690 117 254.

En cuanto a los más pequeños, tendrán una cita en la Biblioteca Nodal, con Caramuxo Teatro, que ofrecerá el espectáculo Zapatos, para niños de 1 a 4 años. Habrá una sesión a las 18.00 y otra a las 19.00, previa reserva en el 982 828 329.

Además, en la Escola de Relacións Laborais, dentro del Máster en Dirección de Personas Paulo Fabio, tendrá lugar la masterclass «El mercado actual requiere más que nunca el diferenciarse y ofrecer un valor añadido», a cargo de la lucense experta en marca personal y márketing digital Verónica Ramallal (Pekecha).

Sensibilizar a la juventud universitaria y deportista sobre el abuso del consumo de alcohol y otras adicciones es el objetivo de las sesiones formativas que promueve Xuventude del Concello, y que siguen hoy a las 20.00 horas en el local del Pazo de Feiras e Congresos.

La música también sigue en el Club Clavicémbalo, con el concierto de Eladio y los seres queridos, que presentan su último disco, Academia. Sus melodías pop, rock, indie y folk podrán disfrutarse a partir de las 22.00 horas.

Vilalba continúa con su programación cultural, que llega esta noche con percusión gallega, a cargo de Pelepau. Actuarán a las 21.00 horas en el Auditorio municipal. La entrada es gratuita, pero es necesario reservar en www.entradasvilalba.es.

En cuanto a Outeiro de Rei, celebra una jornada contra la violencia sexual. Para ello, acogerá el estand del programa «#Agresionoff2020: Eu digo non á violencia sexual», junto a la casa consistorial, de 12.00 a 18.30 horas. Habrá obradoiros para adultos y para niños, además de distribuirse flyers con el «Decálogo contra a violencia sexual: 10 cousas que tés que saber», en gallego, castellano e inglés, así como merchandising.

En Riotorto, el salón de actos del centro sociocultural Avelino Díaz acoge a las 18.30 horas la representación del cuento A maxia de Mary Poppins, con Leo Leíño. Canciones, números de magia y el cuento dramatizado con ayuda de niños y adultos asistentes forman parte de esta actividad de animación a la lectura del Ler conta moito, de la Rede de Bibliotecas de Galicia.

Meira también contará con animación, en este caso, a cargo de marionetas Trécola, que presentan el espectáculo Gaela quere ser druída, para todos los públicos, cuya protagonista es una niña castrexa que deberá luchar para defenderse de las injusticias. Será en el centro sociocultural a las 17.00.

Por su parte, Xermade continúa con las actividades del Día da Muller Rural. En esta ocasión, tendrá lugar un obradoiro sobre «Vivir en positivo», de 20.00 a 22.00 horas, en la Escola do Calvario (Cazás). El aforo es limitado y es necesario inscribirse en el 982 501 002.

O friolés Pablo Veiga presenta «A marcha de Anxo»

Venres 23 • Lugo • O friolés Pablo Veiga presenta o seu novo libro, A marcha de Anxo. Trátase dunha novela editada por Alejandro Robledillo na colección especializada Pasarela Provisional. O autor estará ás 18.00 horas na libraría Balmes asinando exemplares, e posteriormente, ás 20.00, presentará a obra no patio interior de O Vello Cárcere. O editor explica: «Se trata de una novela al estilo El camino, de Delibes, en donde un niño que ha de abandonar su pueblo recorre por última vez sus calles en bicicleta, encontrándose con esa gente que conoció durante su niñez (...) Pese a ser costumbrista, es muy moderna, pues habita un pueblo del siglo XXI, el padre teletrabaja y se dan circunstancias actuales».

Xoán Xil, coordinador de Sons Creativos: «Levamos á programación cultural de Lugo a música contemporánea»

Os composteláns Colapso Jam actuarán o venres 23 na Casa do Saber, e o sábado, Lar Legido

Félix Jorquera, L.L.

Xoán Xil é o coordinador do evento de música electroacústica Sons Creativos, que o venres 23 continúa con Colapso Jam, ás 20.30 horas na Casa do Saber. O acceso é de balde, pero hai que reservar entrada en cultura.lugo@usc.es.

-¿Que son os Sons Creativos?

-É un festival que trata de levar á programación cultural de Lugo a música contemporánea nas súas diferentes facetas. Xurdiu hai 12 anos da man de Inmaculada Cárdenas, que comezou con conferencias e concertos.

-Este ano tocou reinventarse.

-A proposta era para maio, tívose que aprazar, e optamos por unha versión máis doméstica, con artistas de Galicia.

-¿Que programa ofrece?

-Todos os anos comezamos co grupo de Inmaculada Cárdenas. O venres estará Colapso Jam, un colectivo de Santiago que mestura os sons de gravacións previas feitas en vinilo, coa técnica do DJ pero levada ao ámbito experimental, a parte de síntese sonora con sínteses modulares, e a parte visual, manipulando en directo películas de súper 8. O sábado está Lar Legido, que traballa no ámbito da percusión; e o domingo, Fonogenia, un trío de piano, violín e violonchelo, que se move entre a experimentación e a música un pouco máis tonal.