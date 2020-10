La Consellería de Medio Ambiente pone en peligro el control del oso, dicen sus agentes

0

LUGO 23/10/2020 21:41 h

Los agentes de la Consellería de Medio Ambiente en la provincia de Lugo enviaron ayer un comunicado en el que advierten a la directora xeral de Patrimonio Natural que está poniendo en peligro el control del oso por conceder a otras provincias beneficios económicos y de personal que le niega a la de Lugo. Explican que en todos los distritos tienen vacantes sin cubrir «e o caso xa extremo é o distrito de A Fonsagrada—Os Ancares, no que actualmente están so catro axentes realizando todos os traballos, nunha superficie de máis de 50.000 hectáreas de Rede Natura, ademáis do control e censo do oso, que conleva moio tempo e a participación de moitos axentes», dicen los funcionarios.

Explican que Lugo es la provincia donde se realizan más expedientes por daños de lobo al ganado; donde se realiza el 90% del censo del oso pardo de Galicia; que en los informes de daños de jabalí superan con mucha diferencia a otras provincias; y que existe un elevado número de subvenciones por reserva de la biosfera y para Rede Natura, que también tienen que hacer ellos.

Sin embargo, explican los agentes a la directora xeral de Patrimonio Natural, sigue sin cubrir plazas vacantes, y además les niega las gratificaciones por realización de trabajos extraordinarios que concede a otras provincias que no tienen la carga de trabajo de Lugo. Los agentes le muestran su malestar y exigen el mismo trato que otras provincias.