0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

LUGO 20/10/2020 14:20 h

ABANCA e a Federación Galega de Comercio renovan o traballo conxunto que desde hai anos desenvolven para apoiar os negocios de proximidade. Esta histórica colaboración engade unha nova páxina coa rúbrica dun acordo que permite acceder aos comerciantes a fórmulas de financiamento adaptadas á urxencia da situación que vive o sector, moi marcada polos efectos tanto sanitarios como económicos da COVID-19.

A renovación do convenio de colaboración foi asinada esta mañá na sede da entidade financeira en Lugo e contou coa presenza do director territorial de ABANCA en Lugo, Javier Soto, e do presidente da Federación Galega de Comercio José María Seijas.