«Quiero dedicar la victoria al cuerpo técnico anterior»

La Voz de Galicia

18/10/2020

En medio de la euforia por un triunfo muy necesario, Mehdi Nafti demostró caballerosidad para acordarse de su predecesor en el banquillo del Lugo, Juanfran García, y su equipo: «Quiero dedicar la victoria al anterior cuerpo técnico. He estado del otro lado y sé lo mal que se pasa, su trabajo también ha tenido mucho que ver para ganar hoy».

En joven entrenador franco-tunecino, que debutaba en Segunda División, se mostró contento con el desempeño de sus hombres en Castalia, aunque matizó que deben mejorar muchas cosas en el futuro: «Hemos tenido dos días y medio de entrenamientos, pero me he encontrado a un grupo de trabajo espectacular, con bastantes jugadores más experimentados que han hecho más fácil que los conceptos que he introducido cuajasen. Empezar ganando está muy bien, pero tenemos margen de mejora».

«Ha sido un partido muy igualado, el Castellón nos ha puesto contra las cuerdas en algunos momentos y no se le puede pedir más al equipo, que lo ha dejado todo», añadió el nuevo dueño del banquillo del Anxo Carro.

Manu Barreiro

Nafti se refirió además al trabajo de Manu Barreiro en la punta de ataque. El compostelano empezó como única referencia ante un equipo que alineó a tres centrales, pero reinó de nuevo con autoridad en el juego aéreo. «Hemos hecho un fútbol práctico porque cuando tienes a un futbolista como Manu Barreiro, que es tan bueno de espaldas, hay que aprovecharlo. Y lo mismo con Carrillo. Pero no todo ha sido perfecto. Hemos hecho muy poco daño en las transiciones con Valentín y el Puma».

Además, restó importancia al hecho de dejar la portería a cero, algo que ocurre por primera vez en las seis jornadas que se han disputado por el momento en Segunda División: «La portería a cero es un detalle que puede ser engañoso. Se lo han merecido porque han trabajado bien. Me ha gustado que había muy poca distancia entre los centrales y nuestro delantero».

El que fuera mundialista con la selección de Túnez se refirió también al gol anulado al Castellón. «Es falta clarísima. Si beneficia a mi equipo es falta», bromeó, para luego lanzar una pullita a Ander Cantero por su falta de contundencia. «Espero que sea falta. Si no fue falta es una falta de contundencia muy grave por parte de nuestro portero. Hay un árbitro y un VAR, que yo también me tengo que acostumbrar a él. No es algo de lo que pueda decir mucho más», cerró el entrenador tras su estreno triunfal.