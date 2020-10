Operación Carioca: el dueño del Queen's, el ginecólogo y un empresario, a juicio por obligar a abortar a una prostituta

0

La Voz de Galicia

Lugo / La Voz 12/10/2020

Esta semana se celebra el juicio contra tres acusados de obligar a abortar a una de las mujeres prostituidas —que falleció hace algunos meses y como consecuencia de un cáncer— del Queen’s, en el marco de la Carioca. Uno de ellos es el cabecilla de la macrooperación, el proxeneta y propietario de este club José Manuel García Adán; del ginecólogo que presuntamente realizó las intervenciones, Carlos Jesús Abuín Mosteiriz y del conocido empresario lucense R. L. L. T, el hombre que presuntamente mantuvo relaciones sexuales con la prostituta y la dejó embarazada.

Los tres acusados se enfrentan por petición de la Fiscalía a una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de aborto. Subsidiariamente, el ginecólogo se enfrenta a un año y dos meses de cárcel por un delito de aborto previsto.

Los hechos se remontan a principios del año 2009, que fue cuando el empresario mantuvo relaciones con la prostituta, que en ese momento tenía 18 años y trabajaba en el Queen’s, propiedad del cabecilla de la Carioca. Como consecuencia de las relaciones, ella se quedó embarazada y manifestó que no quería abortar. Sin embargo, con la finalidad de evitar que el embarazo siguiera adelante, R.L. contactó a través de un amigo en común con el propietario del club, sabiendo que este forzaría a la mujer prostituida a interrumpir su embarazo. Ella no tenía familiares en España y vivía de lo que ganaba en el Queen’s, algo que aprovechó García Adán, puesto que le dijo que, de no abortar, perdería el trabajo. Entonces le explicó que prepararía todo lo necesario para acudir a un ginecólogo amigo del acusado.

Las presiones de los tres acusados como coautores sobre la mujer junto con la situación personal de la víctima motivó que esta acudiera a una cita con el especialista el seis de abril del 2009. Mosteiriz no tenía permisos ni licencia para funcionar como clínica o consulta. Allí, el ginecólogo puso fin al embarazo practicándole una aspiración endouterina sin anestesia.

El empresario estuvo en prisión provisional por esta causa desde el cinco de noviembre de 2019 y hasta el 15 de enero de ese año, mientras que el ginecólogo estuvo en la cárcel del 26 de noviembre de 2009 y hasta el 17 de diciembre de ese año.

Este mes se cumplen once años de la Carioca

Precisamente este mes de octubre se cumplen once años desde que Pilar de Lara abrió la caja de Pandora y destapó una de las grandes redes nacionales de prostitución y corrupción, con más de un centenar de imputados. Droga, violaciones, abortos, abusos, contratos ilegales, información privilegiada sobre redadas e incluso alguna desaparición cuyos interrogantes siguen fueron algunas de las tramas de esta macrooperación. Todo comenzó cuando de Lara detectó que miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad tenían relación con varios burdeles de la provincia de Lugo.

Con el juicio contra estos tres imputados entra de nuevo en escena una de las piezas clave de la Carioca. El ginecólogo Abuín Mosteiriz fue acusado de practicar otro aborto en las mismas condiciones que el aquí descrito y se jubiló anticipadamente hace ya diez años. El arzuano García Adán, que se embolsó casi tres millones de euros prostituyendo a mujeres, fue condenado en 2014 a 20 años de prisión por pegar y violar a su exesposa.