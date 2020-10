Educación ambiental con el Miño como escenario

0

La Voz de Galicia X.M.P.

VILALBA / LA VOZ 10/10/2020 21:01 h

Una jornada de educación ambiental con la cuenca del río Miño (las Insuas do Miño y Ollos de Begonte) como escenario. Los valores de flora y de fauna de la Reserva da Biosfera Terras do Miño fueron explicados este sábado, dentro de una iniciativa que incluyó teoría y práctica. Uno de los apartados consistió en observaciones y explicaciones de murciélagos, que están en cajas instaladas en la zona por la Asociación Drosera. La parte teórica tuvo como escenario la Casa das Insuas, de Rábade, en donde lleva a cabo actividades la Asociación Galega de Custodia do Territorio, a la que la Diputación ha encomendado la conservación y la divulgación de las insuas.