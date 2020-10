El desfile de cabezudos animó la recta final del San Froilán

Os primeiros concertos das festas, con estritas normas sanitarias, non completan o aforo

Pasan das nove da noite, chove miudiño e agradécese o abrigo. Na Horta do Seminario resoa a letra pegadiza dunha canción de Abba mentres nunha cadeira de plástico unha muller bambolea os brazos a un lado e a outro, seguindo o ritmo cos pes e coa mirada. Posiblemente tamén coa boca, pero a mascarilla obrigatoria non permite velo. Neste San Froilán pandémico os concertos desfrútanse a distancia e sen moverse do sitio. A nova e incómoda normalidade asolagou a festa máis grande do outono galego e obrigouna a reinventarse, así que este domingo os asistenes aos cinco primeiros concertos simultáneos da semana cultural tiveron que cumprir unha aséptica e milimetrada liturxia para poder desfrutar dunha noite musical.

