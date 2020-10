As xornadas de patrimonio centraranse nas saunas castrexas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 08/10/2020 18:04 h

Venres 16 • 9.45-15.00 horas • Salón de actos da Deputación de Lugo • Inscrición gratuíta en www.redemuseisticalugo.org •

O Museo Provincial de Lugo convoca a III Xornada de Divulgación Científica do Patrimonio Arqueolóxico Lucenses, que está dedicada, nesta ocasión, ás saunas castrexas. O acto de presentación contou con Maite Ferreiro, vicepresidenta da Deputación; Encarna Lago, xerente da Rede Museística; Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial; Enrique Alcorta e Ofelia Carnero, técnicos do Departamento de Arqueloxía e Historia do Museo. A xornada só dispón de 25 prazas para poder asistir presencialmente, polo que está prevista tamén a súa retransmisión on-line.

As saunas castrexas ou monumentos con forno, cuxa cronoloxía se estende pola segunda Idade do Ferro e o principio da dominación romana, son construcións ben coñecidas no noroeste peninsular. Destacan pola súa monumentalidade e pola súa funcionalidade, aínda discutida, pero moi probablemente vinculada con ritos ou cultos da auga, a modo de espazos rituais/culturais.