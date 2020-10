Tonina Gay: «Moito frío temos pasado no Gustavo Freire, pero son cousas que pasan en Lugo»

0

lugo / la voz 04/10/2020 13:12 h

El San Froilán más atípico y extraño en décadas ya ha comenzado este domingo con la lectura del pregón que realizó la periodista y locutora de radio Tonina Gay. Esta histórica de la radio de Lugo hizo un repaso a la historia de las fiestas desde que ella llegó a la ciudad en 1962 procedente de Ávila:«Cheguei a Lugo e pareceume chuvioso, neboento e gris, e percibín a Muralla moi negra, en contraste co so que daba na Muralla de Ávila».

Tonina, como periodista, fue enumerando algunos de los acontecimientos más destacados de las últimas décadas en la ciudad, así como pequeñas historias que también fueron conformando el Lugo que hoy conocemos. En su repaso, fue enumerando algunos nombres que han marcado a la ciudad. Pero hubo dos aspectos en los que Tonina Gay hizo más hincapié. Por un lado, una defensa de los medios de comunicación que se fueron creando, algunos ya cerrados, en Lugo. Y por otra parte, como el San Froilán fue escenario para la presentación de numerosos grupos musicales gallegos que con el tiempo se han convertido en referencias.

Tampoco se quiso olvidar de las históricas reivindicaciones de la ciudad, algunas con ella de protagonista: «Estivemos en contra do centro comercial ás beiras do río, do derribo do Gran Teatro, do Prestige, da Guerra de Iraq. Perdemos moitas batallas». Tampoco se olvidó, como presidente del Club Valle Inclán y miembros de la Filharmónica de Lugo, de que la ciudad sigue sin tener abierto el nuevo auditorio, y habló sobre el Gustavo Freire: «Moito frío temos pasado, levábamos manta, pero con cousas que pasan neste Lugo». Y recordó la anécdota de como en la primera función de la primera Mostra de Teatro Clásico de Lugo los espectadores, al salir, se encontraron en los parabrisas de sus coches un folleto que decía: «Como se pode facer teatro nunha cidade sen teatro?».

Tonina destacó el programa cultural de las fiestas de este año, que a la vez calificó como «O San Froilán dos caldeiros», ya que no habrá casetas para el pulpo. Pidió a los vecinos que tomen las medidas sanitarias, «protexámonos e disfrutemos», y terminó su pregón con una serie de ruegos al patrón de la ciudad, San Froilán: «Intercede para a conservación das nosas tradicións, da nosa cultura, pola transmisión da nosa fala, na defensa do medio, pola paz e a xustiza, pola saúde pública e sen recortes, pola recuperación da economía, porque San Fernando sexa o museo da romanización de Galicia, en definitiva, por un Lugo habitable e habitado».

La alcaldesa pidió responsabilidad a los vecinos

Por su parte, alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que recibió antes a la pregonera y a las autoridades presentes en el acto (el presidente de la Diputación, José Tomé; la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez; y el delegado de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, entre otros) fue la encargada de presentar a la pregonera, de la que destacó que se trata «dunha das persoas que nos fixo tanta e tan boa compañía a varias xeracións de lucenses a través das ondas radiofónicas».

Lara Méndez afirmó que Tonina Gay «é unha pioneira da radio lucense e dunha figura clave para entender o xornalismo na cidade desde os anos 60, que forma parte da historia da nosa cidade».

La alcaldesa destacó que «debido á situación sanitaria actual, nesta edición non puidemos gozar dun pregón como marca a tradición, a carón dos e das lucenses e de toda a cidadanía que se achegaba a Lugo desde fóra da nosa cidade para compartir con nós a gran festa do San Foilán. A pandemia que estamos a vivir cambiou o noso día a día e obrigou a adaptarnos e reinventarnos. Por iso, non me cabe dúbida de que o espírito do San Froilán se manterá vivo en cada recuncho do municipio durante os vindeiros días». La alcaldesa socialista insistió en la responsabilidad de que cada vecino para cumplir con todas las medidas de prevención contra el covid-19 impuesta por las autoridades sanitarias.

Por su parte, la edila de Cultura, Maite Ferreiro, que presentó el currículum de la pregonera, quiso tener unn recuerdo y un agradecimientos «a todos os traballadores da área de Cultura que foron capaces de organizar una semana de actividades en moi pouco tempo».

Un regalo especial

La alcaldesa entregó a la pregonera como regalo institucional una radio antigua de válvulas, de caja de madera, de los años 40-50, que conserva todos sus componentes originales.