Las mejores vistas de Lugo para comer el pulpo

Los pulpeiros despachan más raciones para casa que para comer en los locales

Este San Froilán, extraño donde los haya, el pulpo se degusta en casa. Lo dicen los pulpeiros, que son los que saben del negocio y los que estos primeros días de octubre afilan las tijeras con la esperanza de que el patrón de Lugo eche un cable a la hostelería.

Aunque la semana cultural del San Froilán no comienza hasta este domingo, este sábado ya se podían ver en la ciudad los primeros calderos a pie de calle y más demanda que un sábado cualquiera en los locales especializados. «Sobre todo está habendo encargos, xente para comer no local non hai moita, porque ademais seguimos coas restricións», explican Teresa y Marina, de la mítica Pulpería Lareira. El negocio lleva 40 años funcionando en A Milagrosa y ni el coronavirus impide que sus pulpeiras se afanen en trocear el cefalópodo con maestría. Eso si, a menor ritmo. «Hai un pouco máis de axetreo ca un día normal e xa temos encargas para hoxe e mañá, pero non é o doutros anos, está a cousa frouxiña», describen.

