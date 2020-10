El PP amplía a toda la provincia la recogida de firmas para agilizar la expulsión de ocupas

La presión vecinal, con manifestaciones semanales, logró su finalidad

As Gándaras, más que un barrio, parece una aldea pegada a la ciudad de Lugo. Allí todo el mundo se conoce y se saluda. Saben en qué trabajan los hijos de fulanito y que menganito acaba de ser abuelo. Por eso cuando hace aproximadamente un lustro una vivienda abandonada fue ocupada, los vecinos se percataron rápidamente. Era el primer caso, quedaba un poco en la periferia del barrio y la casa estaba desierta, por eso no se preocuparon en exceso. Dejaron estar. Pero ese primer caso abrió el camino a otros y pronto saltó la alerta en el vecindario. «Despois xa había veciños ao carón das casas ocupadas, coincidíase cos ocupas no autobús e había mal ambiente, logo chegaron os insultos...», y la situación ya se volvió insostenible, cuenta Jaime Gueimonde, presidente de la asociación vecinal Gatos Roxos.

