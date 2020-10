«Lugo ... non perdas o tren» demanda que Renfe recupere para Lugo los servicios suprimidos

0

La Plataforma «Lugo… non perdas o tren» solicita la recuperación total de los servicios de Media Distancia entre A Coruña ? Lugo y - Ourense ?Monforte - Lugo, eliminados desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, «para los que continuamos solicitando su incremento e incluso su coincidencia con el enlace de otros trenes nacionales tanto en Monforte como en Ourense y que se recuperen las paradas intermedias anuladas en la provincia de Lugo, cumpliendo el Contrato de servicios OSP de diciembre de 2018, con obligaciones como servicio público hasta 2027».

La plataforma, en un escrito, ofrece varias peticiones, que además de la antes citada, indican que quieren la recuperación de la venta presencial de billetes ya en las estaciones de la provincia, tanto de ancho normal como métrico. «Queremos mejoras sustanciales en los trenes que prestan el servicio A Coruña ? Barcelona (Tren Hotel) y que este funcione al 100 % ya de nuevo, incluyendo servicios de fin de semana».

Como ya llevan años demandando, quieren que nuevos servicios entre Lugo ? Ponferrada y León y con el País Vasco, «ya que hay muchos servicios que hoy día no se están prestando».

En cuanto al transporte de mercancías, afirman que «de una vez por todas, quieren ver planificada la línea Ferrol ? A Coruña por Lugo y Monforte, dentro de la red europea de transporte de mercancías, en donde se contemple una gestión comercial e integradora de la estación de mercancías de Lugo. «Tenemos múltiples estudios comparativos con otras localizaciones de este país que demuestran el poco interés de Renfe en la provincia de Lugo, la que fue en su momento pionera en Galicia».

Lugo … non perdas o tren señala que no va a aminorar su presión a todos los niveles hasta lograr sus objetivos, pero especialmente ahora demandan de Renfe que tengan en cuenta «como prioritario el servicio público y no sus beneficios en su planificación y además no aceptamos aquello de que para un servicio tiene que haber viajeros, nosotros decimos que para que haya viajeros, tiene que haber un servicio aceptable».