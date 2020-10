A Deputación de Lugo aporta 10.000 euros ao Banco de Alimentos para mercar ovos

0

lugo 02/10/2020 16:54 h

O presidente da Deputación, José Tomé, e a presidenta do Banco de Alimentos de Lugo, Amadora Núñez, renovaron a colaboración que mantén a institución provincial con esta entidade cunha achega de 10.000 euros. Con esta axuda a Deputación colabora na merca de ovos para repartir entre as 2.000 familias que atende e cubrir así as necesidades alimenticias dos seus usuarios. Coa crise sanitaria provocada pola pandemia, o Banco de Alimentos de Lugo viu incrementado o número de familias usuarias desde o mes de marzo, con picos dun 50 %.

Neste senso, José Tomé incidiu na importancia do traballo conxunto entre as administracións públicas e as entidades privadas durante todo o ano e “especialmente neste novo escenario no que as colaboracións co tecido asociativo na nosa provincia cobran aínda máis importancia. Con esta axuda poñemos o noso gran de area tratando de cubrir as necesidades dos usuarios e usuarias do Banco de Alimentos de Lugo que cada vez que acoden reciben dúas ducias e media de ovos”.