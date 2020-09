El PP de Lugo advierte de recortes por la crisis: «Temos que ser moi reivindicativos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

lugo 25/09/2020 19:09 h

La presidenta provincial del PP, diputados y senadores por Lugo mantuvieron esta mañana de viernes en Lugo una encuentro con representantes de la Federación Provincial de Asociacións de Veciños e da Asociación de Jubilados y Pensionistas Lugo. El objetivo de la reunión estuvo enmarcada «no exercicio de proximidade e do compromiso que temos de posta a disposición dos veciños e veciñas para trasladar as súas reivindicacións as institucións nas que temos representación», dijo Candia.

En la reunión, que se celebró en la sede del PP, se abordaron tres asuntos: ferrocarril, pensiones y ocupación de viviendas. Candia explicó: «Fixemos un convite a que se sumen ambas entidades a defender as infraestruturas ferroviarias na nosa provincia. Pasa o tempo e as frecuencias non se repoñen, non se cumpren os prazos nin se avanza nas obras comprometidas no seu momento; como dixemos hai uns meses, se non tiñamos unha resposta positiva, fariamos unha actividade política intensa e unha fronte común coa veciñanza e a sociedade civil».

Respecto a esta cuestión el senador José Manuel Barreiro y el diputado Joaquín García Díez explicaron las iniciativas presentadas en el Congreso y en el Senado. Barreiro avisó del riesgo de que los recortes derivados de la crisis económica «supoñan frear as inversión previstas en Lugo en materia ferroviaria».

Por otra parte, la presidenta provincial del PP señaló: «Analizamos tamén o resultado dunha votación no Senado que nos deixa profundamente preocupados; os grupos políticos de PSOE e Podemos votaron en contra de protexer e non conxelar as pensións e os salarios dos funcionarios». Barreiro, por su parte, avisó: «Corremos o risco, non só de conxelación, senón de recortes do nivel que houbo en Grecia. Temos que ser moi reivindicativos»

Por último, en este encuentro se trató el problema de la ocupación de viviendas. Candia indicó que «recentemente escoitamos a alcaldesa de Lugo e aos seus socios de goberno dicindo que Lugo é unha cidade allea a este problema, unha afirmación verdadeiramente sorprendente despois dos serios incidentes vividos nestas últimas semanas na capital lucense». Y añadió que es un problema «que preocupa aos veciños, poñémonos a súa disposición para conseguir mecanismos que protexan contra estas agresións á propiedade. Reivindicamos ser escoitados e poñemos en marcha accións na rúa para sumar apoios, e desta maneira facer rectificar ao Goberno de España».

Explicó que el PP empieza a recoger firmas para conseguir cambios legales que pongan coto a la ocupación de viviendas. Barreiro explicó que proponen desalojos en 12 horas, castigos con penas de cárcel para quien acceda a las viviendas con violencia, impedir el empadronamiento en viviendas ocupadas, que las comunidades de vecinos puedan tomar medidas legales y que también las personas jurídicas puedan tramitar los desalojos.

Sobre este asunto el diputado Joaquín García Díez apuntó que faltan directrices claras a la Policía, «seguramente por intereses políticos».

La federación vecinal estuvo representada por su vicepresidente primero y portavoz, Fernando Rois, así como por Luís Abel y Flora Rubinos. Rois recordó las numerosas acciones reivindicativas desarrolladas por la plataforma Lugo non Perdas o Tren y explicó que para este colectivo «non é suficiente con recuperar os servizos anteriores a pandemia», y que seguirán adelante con sus reclamaciones. Sobre las ocupaciones ilegales de viviendas, Roi dijo que «é un dos conflitos importantes en Lugo» y defendió los desalojos inmediatos, aplicación de penas de cárcel e incluso la posibilidad de la retirada de pensiones no contributivas a los infractores. .

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Lugo estuvo representada por su presidente, Julio Méndez, y su secretario, Manuel Méndez. Según una nota del PP, Méndez lamentó «que non se dera participación aos representantes directos dos pensionistas no Pacto de Toledo, porque non se senten representados nin por sindicalistas nin por empresarios, e -dixo- entre os xubilados hai grandes especialistas en moi diversas materias».