La alcaldesa y la subdelegada del Gobierno dicen que en Lugo solo hay 6 casas ocupadas

La Voz de Galicia lorena garcía calvo

lugo / la voz 23/09/2020 19:28 h

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, se reunieron ayer para abordar el fenómeno de la ocupación en la ciudad de Lugo. Lo hicieron acompañadas de los responsables de la Policía Local y la Policía Nacional, y todos los presentes concluyeron que la alarma social que se percibe entre la ciudadanía no se corresponde con la realidad de la ciudad amurallada.

Según Concello y Subdelegación del Gobierno, en la ciudad de Lugo tienen constancia de 6 viviendas ocupadas, de acuerdo con los datos que maneja la Policía Nacional. Son inmuebles abandonados, explican, que no se corresponden ni con primeras ni con segundas viviendas, pisos turísticos ni de alquiler. Y respecto a los ocupas, añaden que se trata de ciudadanos en riesgo de exclusión social.

Son 14, según el PP

La cifra aportada ayer por las dos administraciones no concuerda con la que el Partido Popular desveló la semana pasada. Según la formación que lidera Ramón Carballo, el gobierno local les había dicho, en base a un informe de la Policía Local, que a principios de la semana pasada había 14 inmuebles en situación de ocupación en Lugo. A finales de la semana pasada dos fueron desalojadas.

Más allá del baile de cifras, la regidora y la subdelegada coincidieron a la hora de pedir que no se genere alarma social y enviaron un mensaje de tranquilidad sosteniendo que en Lugo el fenómeno de la ocupación no alcanza las dimensiones de otras ciudades, «polo que debemos ser moi cautos e non atemorizara á poboación con datos falsos ou con informacións pouco contrastadas, que crean unha preocupación sen fundamento e que dana a imaxe de Lugo», apuntó Méndez.

Defendieron además las dos mandatarias que a lo largo de este año ya se registraron más casos de ocupación en Lugo, pero «xa foron desaloxados de maneira voluntaria ou trala intervención das forzas de seguridade». En ese sentido, reclamaron la colaboración ciudadana para que alerten cuanto antes en caso de detectar una ocupación, ya que en muchas viviendas afectadas no se presentó ni denuncia, aseguran.

A la hora de analizar las causas de las ocupaciones, Méndez sostiene que esa situación reflejan una «carencia de vivendas a prezos razoables para moitas persoas», y dio un dato: en la actualidad en Lugo hay cerca de un millar de personas solicitantes de vivienda de protección oficial o pública. Una cifra que prevé que vaya a más, vista la actual situación económica y social generada por la crisis del coronavirus.

Por ello, la alcaldesa de Lugo pidió a la Xunta, que tiene las competencias en materia de vivienda, que construya en la ciudad pisos sociales. «Temos que lembrar que nos orzamentos do 2020, a Xunta destinou 545.700 euros para a promoción de vivenda pública pero para toda a provincia, e que en Lugo, sen embargo, teñen terreos destinados á súa construción, pero onde non se contempla edificar de momento».

Por su parte, la subdelegada del Gobierno declaró que el ejecutivo de Pedro Sánchez ya está actuando, dando instrucciones para agilizar la expulsión exprés en función de si es allanamiento de morada o usurpación pacífica de inmuebles.

No se han incrementado los altercados

La mesa de trabajo con las dos policías, Concello y Subdelegación concluyó también que los altercados en la ciudad no se incrementaron respecto a otros años, aunque consideran que los vecinos lo perciben así porque se producen a horas más tempranas. Insisten en que los datos del 2019 reflejan que Lugo sigue siendo la capital gallega más segura y una de las ciudades más tranquilas de España. El encuentro de trabajo sirvió para escenificar la estrecha colaboración entre administraciones y ambas policías.