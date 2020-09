El San Froilán será una semana cultural en los barrios, si puede celebrarse

Este San Froilán, si se celebra, será una semana cultural de pequeños actos y no se verá el tradicional pulpo en las casetas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lorena G.C.

lugo / la voz 17/09/2020 20:19 h

Si se celebran, no serán fiestas, sino una semana cultural. El San Froilán del año del coronavirus sigue en el limbo, pero el Concello ha querido dejar claro que en caso de decidir celebrar los actos, no serán bajo la categoría de festejos, sino de semana cultural en los barrios. «Este ano o San Froilán non será unha festa, senón unha semana de eventos culturais nos distintos barrios de Lugo», declaró la concejala de Cultura, la nacionalista Maite Ferreiro.

El próximo miércoles será cuando se clarifique la decisión sobre la celebración o no de los actos del patrón. Ese día se reunirá la comisión de fiestas, en la que están representados todos los grupos de la corporación, «para, segundo cal sexa a situación sanitaria no momento, avanzar na continuación das actividades programadas para a semana do San Froilán», agrega la edila.

El Concello, como adelantó Rubén Arroxo, tiene ya todo listo para el San Froilán, solo falta decidir si se celebran o no las actividades, que serán siempre bajo las estrictas normas sanitarias. «Todos os actos desta semana de actividades culturais cumprirán con todos os protocolos emitidos polas autoridades sanitarias para evitar posibles contaxios», subrayó Ferreiro «da mesma maneira que se vén facendo con todas as actividades culturais desde a fin do confinamento. Os espazos dos concertos estarán valados e será preciso retirar, previamente e de maneira gratuíta, unha entrada».

Además, los asistentes deberán mantenerse sentados en todo momento en sus butacas, respetando así el espacio de separación de 1,5 metros entre personas.

«Desde a área de Cultura mantemos o noso compromiso con todo o tecido cultural de Lugo para manter os actos culturais, mais sempre tendo en conta o desenvolvemento da situación sanitaria e a seguridade das veciñas e veciños de Lugo durante a semana de actividades», subrayó la responsable de Cultura en el Concello de Lugo.

De celebrarse, las actividades se repartirán por seis plazas a lo largo de toda la ciudad. El objetivo es descentralizar los eventos y evitar aglomeraciones, y no servir como efecto llamada a los excesos en el ocio nocturno.