Las seis recetas para reconstruir la provincia de Lugo

lugo / la voz 17/09/2020 12:55 h

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, participó este jueves en la conferencia de alcaldes y presidentes provinciales que organizó el Eixo Atlántico en el Teatro Principal de Pontevedra con el fin de abordar las fórmulas de recuperación socioeconómica frente a la crisis provocada por la pandemia del covid-19, en concreto, las acciones necesarias para financiar con los fondos europeos para la reconstrucción.

Tomé explicó que estos recursos de la UE «só serán realmente efectivos se a súa distribución atende á realidade demográfica e ás características do territorio, algo para o que resulta fundamental o papel das deputacións». En este sentido, dijo que la institución que preside «reforzará o liderado na captación e xestión do financiamento europeo para que chegue aos municipios máis pequenos pois estes, debido ás súas características técnicas, de persoal ou económicas, teñen difícil acceso».

Indicó que teniendo en cuenta las particularidades de la provincia de Lugo, la Diputación debe jugar el papel de liderazgo y de cooperación con los concellos, con un reparto de los fondos europeos de reconstrucción «baseados nunha recuperación transversal que aposte polo equilibrio do territorio». El presidente provincial expuso los seis puntos que deberán ser atendidos en la provincia de Lugo por los fondos que aporta la Unión Europea.

1) Desarrollo de un plan de reactivación del empleo y la actividad económica

«Especialmente dirixido ás pemes e aos autónomos; á industria, tanto para recuperar a que se viu afectada pola crise como para impulsar novos modelos produtivos; e, sobre todo, ao sector primario, a través de xeración de valor engadido, da diversificación e da comercialización de produtos de proximidade», explicó el presidente.

2) Puesta en marcha de un programa de cobertura digital

«Especialmente no medio rural e nas zonas de sombra existentes na actualidade co obxectivo de garantir a igualdade de oportunidades, reducir a fenda dixital e facilitar a todas as persoas o dereito universal de acceso a Internet», expuso Tomé Roca.

3) La promoción del territorio ligado al turismo

«É unha oportunidade para saír fortalecidos da crise. A aposta por un turismo de calidade, sostible no tempo e vinculado á paisaxe, á gastronomía e á cultura ten que ser un eixo dun plan de actuación transversal que, ao mesmo tempo, debe promover a mellora das comunicación da rede viaria local para facilitar a mobilidade entre as diferentes zonas singulares da provincia», expuso el presidente socialista.

4) Plan de saneamento para núcleos sin este servicio

Tomé Roca explicó que «a dispersión poboacional da nosa provincia é unha realidade, e nin se pode medir en termos económicos, nin pode ser unha escusa para non dotar con infraestruturas básicas aos núcleos rurais».

5) Protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la provincia

«Deben estar apoiadas na concienciación e nunha actuación directa na promoción e a implantación das enerxías limpas en todas as fases dos procesos produtivos», indicó el presidente de la Diputación de Lugo.

6) Impulso de una estrategia para hacer frente al reto demográfico

Para combatir la despoblación y el progresivo envejecimiento de la población de la provincia, Tomé dijo que «é preciso complementar a actual rede de servizos públicos sociosanitarios de proximidade existente na provincia».