Gerard Valentín: «Si la gente está ilusionada por mi llegada demuestra que es el sitio adecuado para venir»

17/09/2020 16:31 h

Desde el mismo momento en el que terminó su cesión y volvió al Dépor, todos los estamentos del lucensismo tuvieron claro que recuperar a Gerard Valentín era una prioridad. El carrilero diestro confirmó en su presentación que para él volver al Anxo Carro era también «la única opción». «Si la gente está ilusionada por mi llegada demuestra que es el sitio adecuado para venir», explicó el catalán, de 27 años, que afrontará su tercera temporada consecutiva como albivermello tras acogerse a una cláusula de su contrato para rescindir unilateralmente con la entidad coruñesa, después del descenso a Segunda B.

«Llevo varios entrenamientos, me noto relativamente bien. Poco a poco, me pondré al nivel que necesito. Una semanita con el grupo me vendrá bien», comentó convencido de que el «gran grupo» del Lugo volverá a ser «competitivo» a las órdenes de Juanfran García y dispuesto a ayudar ya en lo posible el domingo, en la visita del poderoso Leganés. Valentín, además, se expresó «agradecido» a su club de procedencia: «Me llevaré para siempre el recuerdo de haber debutado en Primera».

De Cózar admite que El Hacen y otro mediocentro están al caer

El lateral o extremo estuvo acompañado del director deportivo Jorge de Cózar, quien reconoció estar «posicionados» para recuperar a El Hacen y que pronto llegará otro mediocentro: «Manolo (Mandiá) está trabajando de manera intensiva en una opción de centro del campo». También calificó prioritaria la incorporación de un central y dijo que no hay ofertas por ningún jugador de la plantilla.