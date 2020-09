La Domus do Mitreo fue una lujosa mansión romana que controlaba la vía XIX

0

lugo / la voz 17/09/2020

La Domus do Mitreo es un yacimiento arqueológico único que permite realizar un viaje en el tiempo a través de Lucus Augusti. Una especie de libro abierto que arranca en los orígenes de la ciudad, en el siglo I, y llega hasta el siglo IV con la construcción de la Muralla; y que gracias a las investigaciones de los restos hallados han permitido conocer cómo era la sociedad, la economía, la cultura, la política y la religión de la capital romana.

De este apasionante viaje de cuatro siglos habló ayer el arqueólogo Celso Rodríguez Cao en la tesis de doctoramiento que defendió en la Facultade de Humanidades. El que fue el responsable de la excavación en el solar del Vicerreitorado, hace ahora 20 años, analizó este yacimiento excepcional situado a siete metros por debajo del actual nivel de la ciudad y que destacó por el hallazgo de un mitreo único en la península, y por desvelar parte del lienzo de la Muralla hasta sus cimientos. Aun así, en la excavación se encontró numeroso material (cerámica, vidrio, monedas..), restos faunísticos, humanos y, sobre todo, dos epígrafes.

Debido a la riqueza del material obtenido, unido a la cronología —los cuatro siglos de la domus coinciden con el período romano de la ciudad en su integridad— dieron pie a un estudio que traspasó los límites habituales de un tratado arqueológico, para analizar los aspectos más significativos sobre la historia de la urbe, como las estructuras arquitectónicas, la vida cotidiana, el culto religioso, la administración, el paisaje, la interacción económica, el urbanismo o las diferencias de clases sociales.

La tesis está estructurada en dos partes. La primera analiza los tres elementos del yacimiento: domus, mitreo y muralla; y la segunda, el contexto histórico.

LA DOMUS

Elementos únicos en el noroeste peninsular.

A pesar de que solo se pudo excavar una parte (la USC presentará un proyecto a la Xunta para ampliar hacia la cabecera del mitreo), Rodríguez Cao reconstruyó una domus romana característica, articulada alrededor de un peristilo y un estancia de representación (oecus), su sección de servicios, en la que destaca la única cocina de obra hallada al noroeste peninsular, letrinas (también muy pocos documentadas en la arqueología hispana) y cuadras. Probablemente tendría una área termal y se han identificado zonas artesanales domésticas. «Hai outros elementos que nos indican a riqueza da domus como é a súa decoración, pois todas as dependencias denotan unha notable calidade construtiva, tanto nos solos como nos seus muros, todos eles dotados de frescos decorativos datados no século III despois de Cristo e do estilo pompeiano (século IV), así como no teito do oecus (comedor).

El agua

Conexión con el acueducto, algo exclusivo para la alta sociedad.

Otro de los elementos reconstruidos en la investigación fue el o circuito hidráulico. La llegada del agua para las necesidades de sus habitantes «non só se facía a través dun pozo, senón cunha conexión co acueduto público, algo que estaba reservado aos estratos sociais superiores». La investigación de Rodríguez Cao revela que el circuito de la Domus do Mitreo era muy sofisticado e incluía ya reguladores que controlaban el flujo de agua. «A isto engádese o circuíto de evacuación da auga, vinculado á cloaca da cidade ou os sistemas antihumedade, que reproducen fielmente os teorizados en Roma polo arquitecto Vitrubio, que tamén mostran a calidade construtiva da domus». El estudio del material arqueológico, epigráfico y numismático (se llegaron a encontrar monedas falsas) posibilitó fijar la cronología de la casa y de su diversos estadios, «unha datación que permite advertir unha fase inicial, en época da fundación da cidade, co emperador Augusto, moi pouco documentada, á que segue a luxosa domus do século II-III e unha última, na que se produce unha reforma que coincidiría coa instalación da statio e a creación do mitreo».

El mitreo

En el culto degustaban marisco.

El análisis de la excavación constató para Cao la existencia de una planta canónica de este tipo de edificios dedicados al culto, «o que o converte en practicamente único en Hispania». Pero quizás la gran novedad de la tesis es el análisis de cómo era el banquete ritual entorno a Mitra. Al material de servicio (lucernas, botellas y cuencos de vidrio, cerámica para cocinar y servir) aparecieron os restos faunísticos que, una vez analizados, permiten reconstruir la comida y compararla con la de otros mitreos. Además de restos de aves y cerdo, «cómpre salientar a presenza de valvas de molusco, o que denota o alto nivel adquisitivo dos devotos deste deus».

La Muralla

Reconversión de la domus y origen del muro romano.

Sobre el estudio de la muralla, el yacimiento aportó luz sobre el proceso de destrucción sistemática y organizada de la domus y el reaprovechamiento de espacios que fueron nobles para convertirse en simples lugares de intendencia, como era proporcionar la alimentación a la mano de obra que trabajaba en la construcción de la obra defensiva y en el relleno posterior de toda esta zona para crear el intervallum, «único lugar da cidade onde se pode constatar na súa integridade». La profundidad de la excavación permitió llegar hasta el zócalo de la muralla y conocer sus cimentos, los procedimientos constructivos, la división del trabajo por cuadrillas, ver los restos del encalado y una de las escaleras de acceso.

La sociedad

Victorino, un caso raro de militar documentado en la ciudad.

La segunda parte de la tesis analiza el contexto histórico de la domus, desde su relación con el espacio urbano hasta su comparación con otras domus del noroeste, como es el caso de As Carvalheiras (Braga). También se analiza la integración en la sociedad urbana de los tres individuos mencionados en el ara del mitreo, el centurión Victorino, uno de los escasos militares documentados en la ciudad, «o único en activo e dedicado a tarefas administrativas», y los otros dos libertos, que son los únicos documentados dentro del reducido grupo que forma parte de la administración en Lucus Augusti que no son públicos, si no privados. Rodríguez Cao examina también la creencias religiosas de la ciudad, ya que el mitreo es el único templo plenamente identificado.

La ubicación

Material de una cantera de Ombreiro.

Otro capítulo de la tesis aborda la relación de la domus con el territorio. Se analizó el control visual que se podía ejercer desde ella, fundamental para entender su función. La investigación establece que la domus tenía una óptima situación desde el punto de vista estratégico. «A visibilidade cara á zona oeste da cidade garantíalle dominar os accesos pola vía XIX, incluído o único paso que atravesa o río Miño a través da ponte» En cuanto al análisis que relaciona la domus con el territorio, desde el punto de vista económico, «sitúa as canteiras de Ombreiro e Buratai, próximas ás vías de comunicación, como xacementos de procedencia de boa parte do material (lousa e granito) empregado para a súa construción»

Medio ambiente

Se confirma la reconstrucción del paisaje de Lucus Augusti.

El análisis polínico el suelo confirma la reconstrucción del paisaje alrededor de Lucus Augusti. «Estes datos, obtidos por primeira vez en Lugo a partir de mostras non contaminadas, debuxan unha contorna natural acorde ao xa coñecido no resto do noroeste, con predominio de especies non arbustivas».

Un tribunal de grandes expertos concede la máxima nota a la tesis de Celso Rodríguez

La tesis de Celso Rodríguez Cao —dirigida por la profesora de Historia Antiga da USC Dolores Dopico Caínzos, y la docente Mercedes Torres—, supuso la segunda investigación sobre Lucus Augusti desarrollada en los últimos 20 años (la otra la hizo el arqueólogo Enrique Alcorta).

El tribunal encargado de evaluar la tesis de doctoramiento presentada por Celso Rodríguez Cao estuvo formado por tres catedráticos ajenos a la USC y que son reconocidos como especialistas en la distintas cuestiones abordadas en el estudio: Juan Santos Yanguas, de la UPV-EHU; Ángeles Magallón, de la Universidad de Zaragoza; y Jaime Alvar, de la Universidad Carlos III. Los tres miembros del jurado acordaron por unanimidad otorgar a la tesis sobre la Domus do Mitreo la máxima cualificación de sobresaliente cum laude.