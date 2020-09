Un camiño de superheroes que conduce ata a escola

0

La Voz de Galicia

10/09/2020

Organización. Esa é a palabra que define a volta á escola nos tempos de pandemia. O coronavirus rachou coa clásica estampa de corrillos e apertas no retorno aos colexios e incluíu na escena tapabocas, botes de xel hidroalcohólico e orde. Moita orde. Sábeo ben Loli Freire, directora do colexio lucense Rosalía de Castro, que xunto ao equipo directivo pasou semanas buscando o xeito de converter en territorio seguro unha escola con 370 nenos e 28 docentes. Polo de pronto, cando se lle pregunta pola marcha do primeiro día, di con voz sorrinte «Sobrevivimos!». E xa non é pouco.

O primeiro día foi como un gran ensaio xeral -esgotador física e sobre todo mentalmente para o profesorado- no que cada proceso resultaba longo e laborioso. Dende os accesos milimetrados e separados ás aulas ata o protocolo de lavado de mans ou a distancia social. Inculcarlle a un neno de tres anos que debe estar separado doutro non é tarefa sinxela, así que no Rosalía recorreron aos cómics. Colocaron no chan adhesivos con escudos de superheroes dende o patio ata a porta de entrada do centro nos que cada pequeno debe gardar fila antes de entrar. E funcionou. Igual que a orde escrupulosa de acceso ao centro para evitar cruces nos corredores, ou a distribución do recreo.

Imagen de una de las aulas del colegio Rosalía de Castro ALBERTO LÓPEZ

Volveron as risas

Os recreos multitudinarios pasaron á historia, pero iso non quere dicir que a diversión tamén. «Ademais de repartir aos nenos en dúas quendas, dividimos o patio en dous. Cando os nenos saíron por primeira vez a imaxe era curiosa, porque non sabían que facer. Nós dixémoslles que podían correr sempre que non cruzasen a liña da súa zona, e aí foi cando volveron as risas e as carreiras. Oír de novo esas risas foi moi gratificante», desvela Loli.

Nas aulas do Rosalía, cada pupitre ten un adhesivo co nome do alumno e os botes de hidroalcohol abundan. «Na entrada temos dispensadores automáticos e moitos nenos retiraban as mans antes de que caese o xel, tiñas que estar pendente», conta a directora a modo de anécdota. E algo semellante sucedía cos máis pequenos á hora de asear as mans no lavabo.

«É importante que aprendan como lavar as mans correctamente, e explicámoslles iso. O problema é que na planta de abaixo só dispoñemos de tres aseos, e son 50 alumnos por curso», co que unha tarefa tan aparentemente simple acabou converténdose case en eterna. E así, con practicamente todo.

Unha volta aos contidos

Todos as rutinas hixiénicas e sanitarias cobraron protagonismo na volta ao cole, e Loli é das que aposta por que tamén teñan repercusión nos contidos lectivos. «É necesario que os nenos tomen conciencia do que están a vivir, así que un xeito de facelo é traballar con temas como que son os virus, ou ensinarlles cuestións tan sinxelas e tan importantes como poden ser que non é preciso saudarse cun abrazo, que podes facelo como un xaponés ou un indio». Pequenas leccións do máis oportuno.

Na xornada da volta ao cole, practicamente a totalidade dos nenos convocados acudiu á escola, a proba, entende a directora do Rosalía, de que «os pais confían en que os mestres somos capaces de coidar deles». Isto é importante para eles, pero tamén demandan que se valore o seu traballo. «Que a xente teña claro que isto sae adiante polo esforzo dos profesores», defende. De aí que tamén reivindique máis preocupación polos docentes, mulleres e homes que en moitos casos tamén sofren patoloxías e que teñen familias máis aló das portas da escola. Unhas portas que esperan non ter que pechar ata as vindeiras vacacións.