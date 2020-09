Lugo regresa a las aulas sin sobresaltos

0

La Voz de Galicia

10/09/2020

Seis meses después, los colegios lucenses reabrieron sus puertas para acoger a los alumnos de educación infantil y primaria. Lo hicieron siguiendo, e incluso mejorando, el protocolo dictado por las administraciones e intentando normalizar en la medida de lo posible una situación compleja, llena de dudas e incertidumbres para niños y mayores. En todo caso, ayer en el regreso a las aulas la sensación general era que abundaban más los nervios entre los padres que entre los escolares.

Con paso lento y un poco temeroso, los centros fueron reabriendo sus puertas sin grandes incidencias en la zona, más allá de algún problema en el transporte escolar por saltarse alguna parada.

El cumplimiento del uso de las mascarillas fue mayoritario y por si a estas alturas quedaba algún despistado, en las escuelas disponían de tapabocas. Y lo mismo sucedía con el gel hidroalcohólico, abundante en todas partes.

Desde hace tiempo los docentes y las asociaciones de padres llevaban tiempo reclamando protocolos seguros y precisos para reabrir las escuelas, y por ello ayer tanto profesores como padres estaban convocados a una jornada de huelga. En el caso de Lugo, apenas la secundaron el 8 % de los convocados. Hubo también una concentración convocada por sindicatos y Anpas ante la Xunta.

El comedor de Outeiro

Con el regreso de las escuelas también volvieron muchos comedores, aunque no todos. Es el caso del de Outeiro de Rei. Ayer, los diez padres de alumnos que atendían a los niños no acudieron y aunque el alcalde, José Pardo, puso en disposición de la consellería a diez empleados municipales para que realizasen la tarea, la falta de contestación de la administración impidió que este siguiese adelante. Sindicatos como la CIG denunciaron la gravedad de lo sucedido. Por ahora no hay fecha de reapertura.

Por su parte, padres y madres de los alumnos del colegio Frei Luís de Granada de Sarria, que lleva meses en el ojo del huracán, han presentado un escrito ante concello y la consellería denunciando que la escuela hogar en la que han reubicado a 180 niños de primero y tercero de primaria «carece de licencia de uso» y reclamando soluciones.

Reparto de mascarillas

El Concello de Vilalba repartirá material de protección entre escolares. A los alumnos de Infantil y Primaria de los colegios del municipio (CEIP Mato Vizoso y CEIP Insua Bermúdez en el casco urbano, CEIP Monseivane en Lanzós y CEIP Terra Chá en Román) y a los de la Escola de Educación Infantil se les darán mascarillas. En total, se entregarán unas 800, cifra de alumnos matriculados este curso escolar en esos centros. De cumplirse las previsiones del gobierno local, el material estará a disposición del Concello dentro de pocos días, para luego ser repartido.

Por su parte, el Concello de Castro de Rei está entregando material de protección contra el covid-19 al alumnado del CEIP Ramón Falcón, de la capital del municipio, y del CEIP Veleiro Docampo, de Castro de Ribeiras de Lea. A cada alumno se le ha dado un neceser con diverso material (mascarillas lavables y mascarillas de usar y tirar, así como gel desinfectante). En total, según la información del Concello, son más de 300 mascarillas.