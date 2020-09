Homenaxe para as crianzas que volven ao colexio

0

09/09/2020

Unha pintada de Diego As, que forma parte do colectivo Outro Prisma, serve como homenaxe para as crianzas que volven hoxe ás aulas. O artista pediu permiso ao departamento de Xuventude do Concello, que se fixo cargo dos custos desta obra que está na rúa Alexandre Bóveda e que rematou nun día e medio de traballo. O titulo do mural é «mamá, non quero volver ao colexio».