Catro obras teatrais en Lugo este mes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS

LUGO / LA VOZ 08/09/2020 14:25 h

Setembro é un mes de representacións teatrais en Lugo. No local de Hipócrita Teatro, na rúa Doutor Gasalla, terán lugar catro representacións, incluídas no Circuíto Galego de Teatro Amador, que organiza a Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea) co apoio da Xunta. As entradas son de balde, aínda que para pedilas cómpre mandar un correo electrónico a hiprocritateatro@gmail.com co nome completo e o teléfono dos espectadores.

A primeira actuación terá lugar este sábado: Cavort Teatro representará «Güeiting for C.V.», obra dirixida por Borja Salgado. A segunda terá lugar este domingo: Hipócrita Teatro representará «Hotel Desencanto», baixo a dirección de Carlos Rebolo. Gargallada Teatro poñerá en escena «Fuga» o día 19, e Atrezo Teatro, «Balneario a Condesiña o 20». Todas comezarán ás oito da tarde.